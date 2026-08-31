बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज कब खेलेगी टीम इंडिया?: तमीम इकबाल ने मामले पर तोड़ी चुप्पी; BCCI को लेकर कही यह बात

भारत और बांग्लादेश के बीच प्रस्तावित क्रिकेट सीरीज को लेकर तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है। अगस्त-सितंबर में प्रस्तावित तीन वनडे और तीन टी20 मैचों की सीरीज तय कार्यक्रम के मुताबिक होती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में यह माना जा रहा था कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सीरीज पूरी तरह रद्द हो सकती है। हालांकि, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष तमीम इकबाल ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि दोनों बोर्ड सीरीज के लिए नया विंडो तलाश रहे हैं।

'BPL फिक्सिंग में और नाम सामने आएंगे'

तमीम ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग से जुड़े फिक्सिंग मामलों पर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है और आने वाले दिनों में चार-पांच और नाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा, 'हम पहले ही एक प्रेस रिलीज जारी कर चार-पांच लोगों का जिक्र कर चुके हैं। चार-पांच और नाम सामने आएंगे। यहां ईमानदारी का मुद्दा है। वकील अभी इसे देख रहे हैं। जब हमें वकील से हरी झंडी मिलेगी, तो हम प्रेस रिलीज के जरिए इसका खुलासा करेंगे।'