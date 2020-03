अब BCCI ने खोली कोरोना से लड़ने के लिए अपनी तिजोरी, सरकार को दिए 51 करोड़ रुपये

NEWS : BCCI to contribute INR 51 crores to Prime Minister @narendramodi ji's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund More details here - https://t.co/kw1yVhOO5o pic.twitter.com/RJO2br2BAo

दुनिया की सबसे धनी और शक्तिशाली क्रिकेट संस्था भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 51 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता करने की घोषणा की है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया ने शनिवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी।2 हजार 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेटवर्थ वाले BCCI को बीते दिनों ट्विटर पर काफी ट्रोल किया जा रहा था। तमाम खेलप्रेमी यह जानना चाहते थे कि आखिर संकट की इस घड़ी में भारतीय क्रिकेट बोर्ड आगे क्यों नहीं आ रहा। अरबपति भारतीय कप्तान विराट कोहली समेत महेंद्र सिंह धोनी तक की जमकर आलोचना हो रही है।

फैंस पूछ रहे 688 करोड़ नेटवर्थ वाले भारतीय कप्तान कोहली कोरोना के खिलाफ जंग में कहां हैं?

@Bcci and it's affiliated State Association contribute 51 crores to PM- Cares fund to help #IndiaFightsCornona @narendramodi

India stands united with our PM @narendramodi in these challenging times.@BCCI and it's affiliated State Associations have contributed ₹51 Crores to PM-CARES Fund to help #IndiaFightsCorona.



We must all pledge to contribute for this great initiative. @SGanguly99 @ThakurArunS