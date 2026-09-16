10 मैच, चार शतक, चार अर्धशतक: इस पाकिस्तानी स्टार का बल्ला मचा रहा है तबाही, क्या राष्ट्रीय टीम में होगी वापसी

1 of 5 फखर जमां - फोटो : ANI







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पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज फखर जमां इस समय जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपने पिछले 10 मैचों में चार शतक और चार अर्धशतक लगाए हैं। घरेलू क्रिकेट में उनकी लगातार बड़ी पारियों ने एक बार फिर पाकिस्तान की सफेद गेंद वाली टीम में उनकी संभावित वापसी की चर्चा को बढ़ा दिया है। फखर फिलहाल प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड-1 में खान रिसर्च लेबोरेटरीज (केआरएल) की ओर से खेल रहे हैं। उन्होंने दो पारियों में 128 और 77 रन बनाए। इससे पहले भी वह अलग-अलग घरेलू टूर्नामेंट में लगातार बड़ी पारियां खेल चुके हैं।

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पीएसएल में शुरू हुआ शानदार फॉर्म

फखर का शानदार फॉर्म पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के आखिरी चरण में देखने को मिला। लाहौर कलंदर्स के लिए टूर्नामेंट के आखिरी चार मुकाबलों में उन्होंने तीन अर्धशतक और एक शतक लगाया। उनकी चार पारियों के स्कोर 84, 103, 61 और नाबाद 58 रन रहे। हालांकि, इन पारियों के बावजूद लाहौर कलंदर्स लीग चरण में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया। इसके बाद फखर ने अगस्त में नेशनल चैंपियंस कप में पाकिस्तान ग्रीन्स का प्रतिनिधित्व किया। यहां उन्होंने तीन मैचों में 269 रन बनाए और दो शतक लगाए। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भी मिला।

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रेड बॉल क्रिकेट में भी जारी है बल्ले की चमक

फखर ने सीमित ओवरों के बाद अब लाल गेंद के क्रिकेट में भी अपनी फॉर्म बरकरार रखी है। प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी के पहले मुकाबले में उन्होंने दो पारियों में कुल 205 रन बनाए। इसके बाद उन्होंने अगले मुकाबले में भी बड़ी पारियां खेलना जारी रखा। केआरएल के लिए खेलते हुए फखर ने पहली पारी में 128 और दूसरी पारी में 77 रन बनाए।

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कई महीनों से पाकिस्तान टीम से बाहर

फखर पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान की सफेद गेंद वाली टीम का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने आखिरी बार इस साल फरवरी में टी20 विश्व कप के दौरान पाकिस्तान की जर्सी पहनी थी। टूर्नामेंट में उन्हें सिर्फ तीन मुकाबलों में खेलने का मौका मिला था और पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सकी थी। टी20 विश्व कप के बाद फखर की फिटनेस को लेकर भी सवाल उठे थे। इसके कारण वह बांग्लादेश के खिलाफ बाद की वनडे सीरीज में नहीं खेल सके। इसके अलावा मई-जून में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज से भी वह बाहर रहे। हालांकि, अब वह पूरी फिटनेस हासिल करने के बाद घरेलू क्रिकेट में लगातार खेल रहे हैं और बल्ले से इसका असर भी दिखाई दे रहा है।

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