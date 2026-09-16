आईसीसी टी20 रैंकिंग: पाकिस्तानी को पछाड़ दूसरे स्थान पर पहुंचे अभिषेक, पहले पर कौन? बुमराह और वरुण को भी फायदा

ताजा टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ने भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू मैदान पर खेली गई तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में उन्होंने 21 विकेट लिए। इस प्रदर्शन के बाद रॉबिन्सन दो स्थान ऊपर चढ़कर टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। यह उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग है। इंग्लैंड के ही जोश टंग ने भी दो स्थान की छलांग लगाई है और 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में 19 विकेट लिए थे। रॉबिन्सन ने बर्मिंघम में तीसरे टेस्ट के दौरान अर्धशतक भी लगाया था। इसका फायदा उन्हें टेस्ट ऑलराउंडरों की रैंकिंग में मिला और वह सात स्थान ऊपर चढ़कर 13वें नंबर पर पहुंच गए।पाकिस्तान के लिए टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में कप्तान बाबर आजम और शान मसूद ने सुधार किया है। बाबर दो स्थान ऊपर चढ़कर 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं, बाएं हाथ के बल्लेबाज शान मसूद ने चार स्थान की छलांग लगाई और अब 37वें नंबर पर हैं। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ को भी तीसरे टेस्ट की पहली पारी में अर्धशतक लगाने का फायदा मिला। वह तीन स्थान ऊपर चढ़कर टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में 20वें नंबर पर पहुंच गए हैं।