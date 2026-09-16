चोट से लौटे नीतीश रेड्डी ने मचाया धमाल: क्या अब बनेंगे भारत के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर? खुद बताया आगे का लक्ष्य

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विज्ञापन दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 में नीतीश कुमार रेड्डी ने गेंद से अपना दम दिखाया। उन्होंने चार ओवर में 24 रन देकर तीन विकेट चटकाए। उनकी शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने अफगानिस्तान को 159/8 के स्कोर पर रोक दिया। इसके बाद भारतीय टीम ने लक्ष्य को आसानी से हासिल करते हुए सात विकेट से मुकाबला अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। शानदार गेंदबाजी के लिए रेड्डी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अवॉर्ड लेने के बाद रेड्डी ने अपनी फिटनेस और वापसी को लेकर कहा, 'यह अच्छा है। अभी मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बहुत अच्छा काम किया है और शरीर अच्छी तरह से रिकवर हो रहा है।'

'हमेशा से सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर बनना चाहता था'

चोट से वापसी के बाद रेड्डी के लिए गेंदबाजी में यह प्रदर्शन खास रहा। भारतीय टीम सीम गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर के जरिए टीम का संतुलन बेहतर करने की कोशिश कर रही है। रेड्डी ने बताया कि उन्होंने अपनी गेंदबाजी में अतिरिक्त गति हासिल करने पर भी काम किया है। उन्होंने कहा, 'मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैं हमेशा से सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर बनना चाहता था और इसके लिए मुझे उस अतिरिक्त गति की जरूरत थी, जो मुझे मिल रही है। इसके फायदे और नुकसान दोनों होंगे और फिट रहना भी जरूरी है।'

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'बस खुद पर यकीन कर रहा था'

पहले टी20 में गेंद से रेड्डी का प्रभाव ज्यादा नहीं दिखा था, लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्होंने जोरदार वापसी की। हालांकि, रेड्डी ने पिछले प्रदर्शन के बारे में ज्यादा सोचने के बजाय खुद पर भरोसा बनाए रखने को अहम बताया। उन्होंने कहा, 'मैं कहूंगा कि यह सब अपनी काबिलियत पर भरोसा करने और वापसी करने के बारे में है। मैं बस खुद पर यकीन कर रहा था। यह एक अजीब खेल है; एक पल में कुछ भी बदल सकता है।'

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