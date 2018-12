Anyone else tired of the childish and predictable mocking of visiting teams by Australian media? It’s become a boorish tradition that reflects poorly on our country.#AUSvIND pic.twitter.com/3bFgFSgaWZ — Richard Hinds (@rdhinds) December 2, 2018

Well last time in Australia, Kohli made 4 hundreds and averaged 86.50, Vijay averaged 60.25, Rahane averaged 57 and Rahul in just his second Test made 110 at the SCG, so umm yeah I think they'll be fine. — Brydon Coverdale (@brydoncoverdale) December 3, 2018

Childish it is... I’d like to think we’re better then this. — The Richies (@The_Richies) December 3, 2018

Thanks for saying it Richard. The element of Australia's sports press that carries on like dildos should be called out for the knobs they are. Australians, on the whole, are not as mindless as this. That's why so many care about sorting out the culture of national cricket team — tim edwards (@Sportsocratic) December 3, 2018

Only thing Indian bats will fear is not performing well against a lowly ranked test opponent — David Graham (@DGofSuburbia) December 3, 2018

