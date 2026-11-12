44 की उम्र में भी खेलने का जुनून बरकरार: अब जेम्स एंडरसन ने थामा नई टीम का हाथ, 2027 में इस काउंटी से खेलेंगे

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इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अपने काउंटी करियर में नई शुरुआत करने का फैसला किया है। 44 वर्षीय एंडरसन 2027 सीजन में काउंटी चैंपियनशिप के लिए सरे की ओर से खेलेंगे। लंकाशायर के साथ करीब 25 साल का रिश्ता खत्म होने के बाद उन्होंने सरे से जुड़ने का फैसला किया है। लंकाशायर ने 2026 सीजन के बाद उन्हें नया अनुबंध नहीं देने की जानकारी दी थी। विज्ञापन



एंडरसन ने 2001 में लंकाशायर के लिए अपना डेब्यू किया था। इसके अगले साल उन्हें इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम में खेलने का मौका मिला। 2026 सीजन में वह लंकाशायर के कप्तान थे और उन्होंने 50 विकेट लिए। शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें क्लब का 'चैंपियनशिप प्लेयर ऑफ द ईयर' भी चुना गया था। विज्ञापन

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सरे से जुड़कर उत्साहित हैं एंडरसन

सरे से जुड़ने के बाद एंडरसन ने कहा, 'सरे जैसे क्लब से जुड़ना सम्मान की बात है। मैं अपने करियर के एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए बहुत उत्साहित हूं। सरे के पास एक बेहतरीन टीम है, जो चैंपियनशिप खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है। मैं इसका हिस्सा बनने के लिए बहुत उत्साहित हूं।'



उन्होंने आगे कहा, 'मुझे अभी भी लगता है कि मैं टीम के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। मैं विकेट ले सकता हूं और टीम को मैच जिताने में मदद कर सकता हूं। मैदान के बाहर भी टीम के लिए काफी योगदान दे सकता हूं। मैं उन युवा खिलाड़ियों की मदद कर सकता हूं, जो अपने कौशल को निखारना चाहते हैं और आगे चलकर अपने देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं।'

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लंकाशायर के लिए 25 साल में लिए 576 विकेट

एंडरसन ने लंकाशायर के लिए 112 प्रथम श्रेणी मैचों में 443 विकेट लिए। इसके अलावा 61 लिस्ट-ए मुकाबलों में उनके नाम 83 विकेट और 40 टी20 मैचों में 50 विकेट रहे। इस तरह उन्होंने क्लब के लिए तीनों प्रारूपों में कुल 576 विकेट हासिल किए।

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