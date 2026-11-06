क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बड़ा एलान: माइकल हसी को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी! एशेज-वनडे विश्वकप और 2028 ओलंपिक पर नजर

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ऑस्ट्रेलिया ने पूर्व दिग्गज बल्लेबाज माइकल हसी को आने वाले बड़े टूर्नामेंटों के लिए अपनी कोचिंग टीम में शामिल किया है। हसी को 2027 की एशेज सीरीज और वनडे विश्व कप के लिए कोचिंग सलाहकार नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उन्हें 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक और टी20 विश्व कप के लिए टी20 सलाहकार की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से 2028 टी20 विश्व कप की मेजबानी करेंगे। हसी की यह नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब ऑस्ट्रेलियाई टीम आने वाले वर्षों में कई महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों की तैयारी कर रही है। विज्ञापन

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एशेज और वनडे विश्व कप में निभाएंगे कोचिंग सलाहकार की भूमिका

माइकल हसी पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ अलग-अलग छोटी अवधि के कार्यक्रमों में काम करते रहे हैं। मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड के कार्यकाल में वह खासतौर पर पर्थ में होने वाले सालाना टेस्ट मुकाबले से पहले अतिरिक्त बल्लेबाजी सलाहकार की भूमिका निभाते थे। हालांकि, कमेंट्री की व्यस्तताओं और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) तथा द हंड्रेड में वेल्श फायर के साथ कोचिंग जिम्मेदारियों के कारण वह ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ नियमित रूप से नहीं जुड़ पाए थे। अब उन्हें अधिक औपचारिक और व्यापक जिम्मेदारी दी गई है।

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इंग्लैंड के कोचिंग सेटअप में भी मिल सकता था मौका

हसी को इस साल इंग्लैंड की टेस्ट टीम के मुख्य कोच बने स्टीफन फ्लेमिंग के कोचिंग सेटअप में भी शामिल होने का प्रस्ताव मिला था। फ्लेमिंग और हसी लंबे समय से एक-दूसरे के साथ काम करते रहे हैं। हालांकि, हसी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बजाय ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ अधिक व्यापक सलाहकार भूमिका को प्राथमिकता दी। उनकी नई जिम्मेदारी इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज से शुरू होगी। इसके बाद वह पर्थ में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारियों में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम की मदद करेंगे।

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'आने वाले वर्षों में टीम के साथ अधिक औपचारिक भूमिका निभाने को उत्साहित हूं'

नई जिम्मेदारी मिलने पर माइकल हसी ने खुशी जताई। उन्होंने कहा, 'आने वाले वर्षों में टीम का अधिक औपचारिक और सार्थक भूमिका में हिस्सा बनने को लेकर मैं बेहद उत्साहित हूं। इस टीम ने हाल के समय में काफी कुछ हासिल किया है। मुझे उम्मीद है कि इस रोमांचक और चुनौतीपूर्ण दौर से पहले मैं कोचिंग और खिलाड़ियों के समूह में अपना योगदान दे सकूंगा।'