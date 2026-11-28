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न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 13 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है। अनुभवी ऑफ स्पिनर नाथन लियोन को टीम में जगह नहीं मिली है। वहीं, कोरी रोचिकियोली और जैक क्लेटन को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। विज्ञापन



लियोन को बाहर करना चयनकर्ताओं के बड़े फैसलों में से एक है। वह अब तक 145 टेस्ट मैचों में 577 विकेट ले चुके हैं। चयन समिति के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने कहा कि हाल के मैचों में लियोन गेंद से वैसा प्रभाव नहीं छोड़ पाए, जैसी टीम उनसे उम्मीद कर रही थी। हालांकि, उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में लियोन के अनुभव और योगदान को भी अहम बताया। बेली ने कहा, 'हाल के मैचों में नाथन ने गेंद से वैसा असर नहीं डाला जैसा हम चाहते थे। हम यह भी जानते हैं कि उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और उनका अनुभव, ज्ञान और कौशल हमारे आगे के कार्यक्रम के लिए अभी भी कीमती हो सकता है।' विज्ञापन

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रोचिकियोली को घरेलू प्रदर्शन का इनाम

कोरी रोचिकियोली को शेफील्ड शील्ड में लगातार अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के इस स्पिनर ने हाल ही में पर्थ स्टेडियम में तस्मानिया के खिलाफ मुकाबले में छह विकेट लिए थे। इसी मैच में उन्होंने अपना पहला फर्स्ट क्लास शतक भी बनाया था। रोचिकियोली अपने घरेलू मैदान पर टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं। हालांकि, प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने के लिए उन्हें स्कॉट बोलैंड से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती है।

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नंबर तीन के लिए दावेदारी पेश करेंगे जैक क्लेटन

जैक क्लेटन को भी शानदार घरेलू सीजन के बाद पहली बार टेस्ट टीम में जगह मिली है। 27 वर्षीय क्वींसलैंड के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने मौजूदा शेफील्ड शील्ड सीजन में पांच बार 50 रन का आंकड़ा पार किया है। उनके चयन से मार्नस लाबुशेन के बाहर होने के बाद खाली हुई नंबर तीन की जगह के लिए दावेदारी बढ़ गई है। चयन समिति के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने क्लेटन की तारीफ करते हुए कहा, 'जैक क्लेटन एक दमदार खिलाड़ी हैं, जिन्होंने लंबे समय तक लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। उनका खेल बाकी बल्लेबाजी क्रम को पूरा करने के लिए एकदम सही है।'



लाबुशेन को इस महीने की शुरुआत में बता दिया गया था कि वह न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम का हिस्सा नहीं होंगे। वहीं, स्टीव स्मिथ के गर्दन की चोट से उबरने के बाद प्लेइंग इलेवन में लौटने की उम्मीद है। इसी चोट के कारण वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की पिछली टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले में नहीं खेल पाए थे।

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