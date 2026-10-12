टी20 में अभिषेक का दबदबा जारी: सबसे तेज 2000 रन पूरे किए; अर्शदीप ने किस मामले में साउदी और बुमराह को पछाड़ा?

भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे टी20 में हराकर पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। इस मैच में कुछ ऐसे व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स बने, जिसने फैंस का ध्यान खींचा है। दरअसल, तीसरे टी20 में दो भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी देखने को मिली, वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने अपना कमाल दिखाया। इन दोनों ने खास उपलब्धियां भी हासिल कीं।

तीसरे टी20 में अभिषेक ने 30 गेंद में छह चौके और पांच छक्कों की मदद से 69 रन बनाए। इसी के साथ उन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय में 2000 रन भी पूरे कर लिए। वह गेंद के हिसाब से टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने सूर्यकुमार यादव और एरॉन फिंच को पीछे छोड़ा। अभिषेक ने 2000 टी20 अंतरराष्ट्रीय रनों के लिए 1024 गेंदें खेलीं। वहीं, सूर्या ने 2000 टी20 अंतरराष्ट्रीय रन 1164 गेंदों में पूरे किए थे। फिंच ने इसके लिए 1283 गेंदें खेलीं थीं। अभिषेक 2000 रन पूरे करने वाले भारत के छठे बल्लेबाज बने। उनसे पहले ऐसा रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल कर चुके हैं।

वहीं, अर्शदीप ने भी खास रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने इस मैच में चार ओवर में 44 रन देकर तीन विकेट झटके। उनकी बदौलत भारत ने 224 रन के लक्ष्य को डिफेंड किया। वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में सात विकेट पर 209 रन ही बना सकी। इसी के साथ वह टी20 अंतरराष्ट्रीय में लक्ष्य का बचाव करते हुए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। अर्शदीप ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में लक्ष्य का बचाव करते हुए 84 विकेट लिए हैं। अर्शदीप ने न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज टिम साउदी का रिकॉर्ड तोड़ा। साउदी ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में लक्ष्य का बचाव करते हुए 82 विकेट लिए थे। वहीं, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जसप्रीत बुमराह हैं। बुमराह ने 72 विकेट लिए हैं। वहीं, चौथे स्थान पर बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान हैं, जिन्होंने 69 विकेट लिए हैं।

तीसरे टी20 में क्या हुआ?

तीसरे टी20 में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 223 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए। टीम की ओर से अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों का सामना करते हुए 69 रनों की दमदार पारी खेली। 230 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपनी इस पारी में छह चौके और पांच छक्के लगाए। वहीं, ईशान किशन ने 18 गेंदों में 37 रनों का योगदान दिया। तिलक वर्मा ने 16 गेंदों में 28 रन बनाए, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी ने 14 रन बनाए। हालांकि, इस लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में सात विकेट खोकर 209 रन ही बना सकी। टीम की ओर से शिमरोन हेटमायर ने सर्वाधिक 43 रन बनाए, जबकि कामिल पूरन ने 42 रनों का योगदान दिया। शमर स्प्रिंगर 11 गेंदों में 35 रन बनाकर नाबाद रहे। अर्शदीप के अलावा नमन धीर ने दो विकेट झटके।