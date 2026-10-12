{"_id":"6acca048f2b5b4ca7000be47","slug":"abhishek-porel-makes-strong-comeback-hits-brilliant-innings-against-delhi-after-getting-bail-in-ranji-trophy-2026-10-12","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रणजी ट्रॉफी: दुष्कर्म के आरोपी इस विकेटकीपर बल्लेबाज की क्रिकेट में शानदार वापसी, दिल्ली के खिलाफ जड़ा अर्धशतक","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

विज्ञापन कानूनी विवादों और जेल की सलाखों से बाहर आने के तुरंत बाद बंगाल के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल ने क्रिकेट में धमाकेदार वापसी की है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म (रेप) के गंभीर आरोपों में 36 दिन जेल में बिताने और पिछले महीने ही जमानत पर रिहा होने वाले पोरेल को बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) ने रणजी ट्रॉफी के पहले ही मैच में मौका दिया। कल्याणी में दिल्ली के खिलाफ खेले जा रहे इस सीजन के पहले मुकाबले में पोरेल ने न सिर्फ विकेट के पीछे शानदार मुस्तैदी दिखाई, बल्कि दबाव के क्षणों में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार अर्धशतक जड़ दिया। उन्होंने बंगाल की टीम को भी दिल्ली के खिलाफ बेहद मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया है।

Trending Videos

पोरेल और सुदीप की शानदार बल्लेबाजी

बंगाल के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। दिल्ली की पहली पारी 240 रन पर समाप्त हो गई थी। आयुष दोसेजा ने 45 रन और सार्थक रंजन ने 33 रन की पारी खेली। इसके अलावा ऋतिक शौकीन ने 56 रन बनाए थे। पोरेल ने विकेट के पीछे तीन कैच लपके थे। शमी ने चार विकेट और आमिर गनी ने तीन विकेट लिए थे। आकाश दीप को दो विकेट मिले थे। मुकेश कुमार ने एक विकेट लिया। जवाब में बंगाल ने अपनी पहली पारी में तीन विकेट पर 200 से ज्यादा रन बना लिए हैं। खबर लिखे जाने तक अभिषेक पोरेल 60+ रन और सुदीप कुमार घरामी 70+ रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों के बीच शतकीय साझेदारी भी हो चुकी है। कप्तान ईश्वरन 34 रन, अंकुर पॉल 17 रन और सुदीप चटर्जी दो रन बनाकर आउट हुए।

विज्ञापन

विज्ञापन

पोरेल पर क्या आरोप लगे हैं?

क्रिकेटर अभिषेक पोरेल पर एक मेडिकल छात्रा की शिकायत के बाद शादी का झांसा देकर बलात्कार (रेप), जबरन बंधक बनाने, मारपीट करने, ब्लैकमेलिंग और आपराधिक धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। पीड़िता का आरोप था कि पोरेल ने शादी का वादा करके लंबे समय तक उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया, लेकिन बाद में वादे से मुकर गए और शिकायत करने पर धमकी दी। इन गंभीर आरोपों के सामने आने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद हुगली ग्रामीण पुलिस ने 11 अगस्त 2026 को पोरेल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था।

विज्ञापन