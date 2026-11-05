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ट्रंप आसानी से नहीं बदलने वाले: वादों पर भारी महंगाई और ईरान युद्ध, डेमोक्रेट्स की जीत से बढ़ेंगी मुश्किलें

Thu, 05 Nov 2026 06:32 AM IST
आनंद कुमार
Anand Kumar आनंद कुमार
Updated Thu, 05 Nov 2026 06:32 AM IST
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सार
अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेटिक बहुमत का अर्थ यह नहीं कि ट्रंप की विदेश नीति पूरी तरह बदल जाएगी। फिर भी, ईरान युद्ध जैसे मुद्दों पर संसदीय निगरानी, बजट संबंधी फैसले और राजनीतिक आलोचना ट्रंप प्रशासन की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं।
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : ANI

विस्तार
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अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की शानदार जीत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका है। इन चुनावों में डेमोक्रेट्स ने प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों में बहुमत हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के शेष दो वर्षों में उनकी राजनीतिक और नीतिगत राह पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। अब उन्हें ऐसे कांग्रेस के साथ काम करना होगा, जिस पर उनकी पार्टी का नियंत्रण नहीं है। यह परिणाम केवल रिपब्लिकन पार्टी की चुनावी पराजय नहीं, बल्कि ट्रंप की पिछले दो वर्षों की आर्थिक और विदेश नीति के प्रति अमेरिकी मतदाताओं की नाराजगी का भी संकेत है।


ट्रंप ने जनवरी 2025 में दूसरी बार राष्ट्रपति पद संभालते समय ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (मागा) के नारे के साथ दावा किया था कि उनकी नीतियां अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगी, रोजगार के अवसर बढ़ाएंगी, महंगाई पर नियंत्रण करेंगी और वैश्विक मंच पर अमेरिका की स्थिति को फिर से सशक्त बनाएंगी। लेकिन, उनके कार्यकाल के पहले दो वर्षों में इन वादों के विपरीत कई ऐसी परिस्थितियां पैदा हुईं, जिनसे आम अमेरिकियों की मुश्किलें बढ़ीं। आर्थिक नीतियों में अनिश्चितता, व्यापार शुल्कों को लेकर बार-बार बदलते फैसले और विदेश नीति में अप्रत्याशित कदमों ने ट्रंप की लोकप्रियता को प्रभावित किया। मध्यावधि चुनावों के नतीजों में इसी असंतोष की झलक दिखाई देती है।


इन चुनावों में मतदाताओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जीवनयापन की बढ़ती लागत रहा। अमेरिकी मतदाता केवल आर्थिक विकास के आंकड़ों से संतुष्ट नहीं थे; वे यह जानना चाहते थे कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में आर्थिक स्थिति कितनी बेहतर हुई है। ट्रंप प्रशासन महंगाई और अर्थव्यवस्था को लेकर अपने प्रयासों का बचाव करता रहा, पर नागरिकों को राहत मिलने के पर्याप्त संकेत नहीं दिखे। यही कारण है कि आर्थिक असंतोष चुनावी राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बन गया। ट्रंप की व्यापार नीति ने भी इस असंतोष को बढ़ाने में भूमिका निभाई। विभिन्न देशों पर आयात शुल्क लगाने और व्यापारिक संबंधों में दबाव की रणनीति अपनाने से अमेरिकी उद्योगों और उपभोक्ताओं के सामने अनिश्चितता पैदा हुई। व्यापार नीति में बार-बार बदलाव ने उद्योग जगत और निवेशकों के बीच भी असमंजस पैदा किया। मतदाताओं के एक वर्ग ने इसे आर्थिक प्रबंधन की कमजोरी के रूप में देखा।

विदेश नीति के मोर्चे पर ईरान के साथ युद्ध ने ट्रंप प्रशासन की मुश्किलें और बढ़ा दीं। इस संघर्ष से अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और तेल की कीमतों पर भी दबाव पड़ा। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई को अमेरिकी राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया, लेकिन मतदाताओं के एक हिस्से ने सवाल उठाया कि क्या इस युद्ध की आर्थिक व रणनीतिक कीमत उचित है। ईरान युद्ध और उससे पैदा हुई महंगाई ने रिपब्लिकन पार्टी के चुनावी प्रदर्शन को प्रभावित किया। चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू उन राज्यों में उसकी बढ़त है, जिन्हें परंपरागत रूप से रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। टेक्सास, ओहायो और कंसास में डेमोक्रेट्स की सफलता ने दिखाया कि ट्रंप के प्रति असंतोष डेमोक्रेटिक प्रभाव वाले क्षेत्रों तक सीमित नहीं था। कंसास में लगभग एक शताब्दी बाद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की जीत विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इससे स्पष्ट होता है कि चुनावों में मतदाताओं ने पार्टी की परंपरागत निष्ठा से ऊपर उठकर आर्थिक व राजनीतिक मुद्दों को प्राथमिकता दी।

दोनों सदनों में बहुमत हासिल करने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी अब ट्रंप प्रशासन की नीतियों पर अधिक प्रभावी निगरानी रख सकेगी। विपक्षी दल का नियंत्रण राष्ट्रपति की नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया को जटिल बना सकता है। कई जरूरी मुद्दों पर दोनों दलों के बीच टकराव बढ़ने की आशंका है। साथ ही, ट्रंप के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की संभावना बढ़ सकती है, जो उनके राजनीतिक व प्रशासनिक कामकाज पर दबाव बढ़ा सकती है। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रदर्शन को स्वीकार करते हुए कहा कि वह कुछ मुद्दों पर विपक्ष के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, उन्होंने अपने नीतिगत फैसलों का बचाव किया और जरूरत पड़ने पर वीटो के अधिकार का इस्तेमाल करने की बात भी कही। स्पष्ट है कि वह चुनावी परिणामों को अपनी नीतियों में व्यापक बदलाव का आधार बनाने के इच्छुक नहीं हैं।

अमेरिकी विदेश नीति पर राष्ट्रपति का प्रभाव काफी व्यापक होता है। इसलिए, कांग्रेस में डेमोक्रेटिक बहुमत का अर्थ यह नहीं है कि ट्रंप की विदेश नीति पूरी तरह बदल जाएगी। फिर भी, ईरान युद्ध जैसे मुद्दों पर संसदीय निगरानी, बजट संबंधी फैसले और राजनीतिक आलोचना प्रशासन की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। आने वाले समय में ट्रंप को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों मोर्चों पर अधिक राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इन चुनावों में अमेरिकी मतदाताओं ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति की लोकप्रियता केवल चुनावी नारों और वादों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आर्थिक स्थिरता, जीवनयापन की लागत और विदेश नीति के फैसलों का सीधा असर नागरिकों के जीवन पर पड़ता है। यदि सरकार इन अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहती है, तो मतदाता उसे चुनावों में जवाबदेह बनाने से पीछे नहीं हटते। डेमोक्रेटिक पार्टी की यह जीत 2028 के राष्ट्रपति चुनावों से पहले उसके लिए नई राजनीतिक ऊर्जा और अवसर भी प्रदान करती है। ट्रंप का कार्यकाल जनवरी 2029 तक रहेगा, पर अब उनके सामने एक बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति है। कांग्रेस में विपक्षी दल का बहुमत उनकी नीतियों पर अंकुश लगाने और प्रशासन से जवाब मांगने की क्षमता रखता है। संभव है कि इससे ट्रंप की आर्थिक व विदेश नीति में पहले जैसी अप्रत्याशितता कुछ हद तक सीमित हो। हालांकि, ट्रंप की राजनीतिक शैली और निर्णय लेने की प्रवृत्ति को देखते हुए अमेरिकी राजनीति में टकराव की संभावना बनी रहेगी।

मध्यावधि चुनावों का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है कि अमेरिकी मतदाताओं ने ट्रंप प्रशासन को स्पष्ट राजनीतिक संदेश दिया है। अब यह देखना होगा कि ट्रंप इस संदेश से सबक लेकर सहयोग और संतुलन का रास्ता अपनाते हैं या कांग्रेस के साथ टकराव की राजनीति को और तेज करते हैं। 
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