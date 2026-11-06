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बाजार में एक जादू है: जो नहीं जानते कि क्या चाहते हैं, वे बाजार से लाभ नहीं उठा सकते, न ही उसे लाभ पहुंचाएंगे
जैनेंद्र कुमार,प्रख्यात साहित्यकार। Published by: ज्योति भास्कर Updated Fri, 06 Nov 2026 08:20 AM IST
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