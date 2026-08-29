फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Columns ›   Opinion ›   How Prepared Are We Himalayas extremely vulnerable amid unplanned human activities breaking boundaries nasty

हम कितने तैयार: अनियोजित मानवीय गतिविधियों के चलते हिमालय बेहद संवेदनशील, सीमाओं की अनदेखी समाज के लिए खतरनाक

Sat, 29 Aug 2026 10:28 AM IST
न्यूज डेस्क अमर उजाला, नई दिल्ली।
अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: न्यूज डेस्क Updated Sat, 29 Aug 2026 10:28 AM IST
विज्ञापन
How Prepared Are We Himalayas extremely vulnerable amid unplanned human activities breaking boundaries nasty
नेपाल में अचानक आई बाढ़ से छिन गया सबकुछ - फोटो : अमर उजाला प्रिंट- ग्राफिक्स

नेपाल में हाल में आई विनाशकारी जलप्रलय ने एक बार फिर यह सवाल हमारे सामने खड़ा कर दिया है कि जब जलवायु परिवर्तन, तेजी से पिघलते ग्लेशियरों और अनियोजित मानवीय गतिविधियों के चलते हिमालय बेहद संवेदनशील होता जा रहा है, तब भारत इन बदलती परिस्थितियों से पैदा होने वाली आपदाओं के लिए आखिर कितना तैयार है?

विज्ञापन


यह सवाल अहम इसलिए है, क्योंकि नेपाल की त्रासदी को सिर्फ एक पड़ोसी देश में आई प्राकृतिक आपदा मानकर भूला नहीं जा सकता। यह भारत के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है, क्योंकि हिमालय की पारिस्थितिकी राजनीतिक सीमाओं से बंधी नहीं है और उसमें आने वाला कोई भी बड़ा बदलाव भारत के भूगोल और अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित कर सकता है।
विज्ञापन


उल्लेखनीय है कि 2024 में इसरो ने बताया था कि भारतीय हिमालयी नदी बेसिन में 10 हेक्टेयर से बड़ी 2,431 ग्लेशियल झीलों में से 676 झीलें 1984 और 2023 के बीच काफी बड़ी हो गई थीं। इसी तरह, हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के ताजा अध्ययन में भी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने से बन रहीं दो हजार से भी अधिक झीलों को गंभीर खतरे के रूप में रेखांकित किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और पंजाब के लिए इनसे जुड़े खतरे इसलिए अधिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि हिमालयी नदियां इन क्षेत्रों की जीवनरेखा हैं। इसके अतिरिक्त, पहाड़ों से पैदा हुई आपदा का असर कुछ ही घंटों में नीचे के मैदानी इलाकों तक भी पहुंच सकता है। हाल के वर्षों में भारत में अचानक बाढ़ की कई बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिनमें 2013 की केदारनाथ त्रासदी, 2021 की चमोली आपदा, 2023 में सिक्किम में ग्लेशियर झील के फटने की घटना और पिछले साल धराली में हुई घटना शामिल हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों की जान गई और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ।

लिहाजा, यह स्पष्ट ही है कि हिमालय में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का प्रश्न अब केवल पर्यावरणविदों की चिंता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का प्रश्न भी बन गया है। अच्छी बात है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) नेपाल की इस घटना पर एक विस्तृत अध्ययन शुरू करने की योजना बना रहा है। लेकिन, यह सुनिश्चित किया जाना भी उतना ही जरूरी है कि प्राकृतिक आपदाओं पर नजर रखने वाले सिस्टम ठीक ढंग से काम करें और उनसे मिली चेतावनियों को समय रहते लोगों तक पहुंचाया जा सके।


इसके साथ यह समझना भी जरूरी है कि हिमालय की अपनी भूगर्भीय सीमाएं और पारिस्थितिक वहन क्षमता है। इन सीमाओं की अनदेखी अंतत: उसी समाज के लिए खतरा बन सकती है, जिसके आर्थिक विकास के खातिर निर्माण कार्य हो रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed