{"_id":"6a9265c9305e57f07c094736","slug":"when-prisoner-writes-meaning-of-freedom-rehabilitating-inmates-social-responsibility-for-crime-free-society-2026-08-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"कैदी जब आजादी का अर्थ लिखता है: रिहाई के बाद बंदियों का पुनर्वास समाज की जवाबदेही; अपराधमुक्त बन सकेगा समाज","category":{"title":"Opinion","title_hn":"विचार","slug":"opinion"}}
कैदी जब आजादी का अर्थ लिखता है: रिहाई के बाद बंदियों का पुनर्वास समाज की जवाबदेही; अपराधमुक्त बन सकेगा समाज
पवन कुमार कोठारी Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 29 Aug 2026 10:23 AM IST
विज्ञापन
निरंतर एक्सेस के लिए सब्सक्राइब करें
सार
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ रजिस्टर्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ सब्सक्राइब्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
फ्री ई-पेपर
सभी विशेष आलेख
सीमित विज्ञापन