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Hindi News ›   City & states ›   youth convention to be held in Jhajjar on November

14 नवंबर को झज्जर में होगा इनेलो का जिला स्तरीय युवा सम्मेलन

Fri, 13 Nov 2026 02:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:02 AM IST
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बेरी। इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से 14 नवंबर को झज्जर स्थित पार्टी कार्यालय में जिला स्तरीय युवा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। युवा इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष करण चौटाला और प्रदेश युवा अध्यक्ष भूपेंद्र नफे सिंह राठी शिरकत करेंगे। झज्जर में होने वाले सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जिला युवा अध्यक्ष अमरजीत कादयान अपनी युवा टीम के साथ गांव-गांव जाकर युवाओं और कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा पार्टी की जनरल बॉडी के पदाधिकारी भी सम्मेलन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जिला युवा अध्यक्ष अमरजीत कादयान ने बताया कि 14 नवंबर को पार्टी कार्यालय में युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।
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