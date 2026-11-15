डिलीवरी ब्वॉय से रुपये लूटने के दो आरोपी गिरफ्तार

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घटना 13 नवंबर की शाम की है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है जबकि तीसरे ओरीपी की तलाश जारी है।मोहलखेड़ा निवासी संदीप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह डिलीवरी का काम करता है। 13 नवंबर को वह गांव पिंजूपुरा में पार्सल डिलीवर कर बाइक से नरवाना लौट रहा था। शाम करीब साढ़े सात बजे ढाकल गांव से पहले रजबाहे के पास पीछे से बाइक पर आए तीन युवकों ने उसकी बाइक के साथ अपनी बाइक लगा दी और चाबी निकाल ली।आरोप है कि एक युवक ने डंडे से उस पर दो-तीन वार किए और रुपये मांगे। इसके बाद एक आरोपी उसकी जेब से करीब 6500 रुपये निकालकर ले गया। वारदात के बाद आरोपी उसकी बाइक को क्षतिग्रस्त कर सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट में धकेलकर फरार हो गए।पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान आरोपियों से लूटी गई रकम और वारदात में प्रयोग की गई बाइक की बरामदगी करेगी।