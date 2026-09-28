रैली में शामिल हुए बहादुरगढ़ के इनेलो कार्यकर्ता

विज्ञापन



शीला राठी ने कहा कि देवीलाल किसानों, मजदूरों और कमेरे वर्ग की बुलंद आवाज थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था सम्मान पेंशन और किसानों की कर्जमाफी जैसी ऐतिहासिक योजनाएं शुरू कीं। उन्होंने कहा कि नूंह की सम्मान दिवस महारैली के बाद प्रदेश की राजनीति में नया अध्याय शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और रैली के बाद इनेलो को नई मजबूती मिलेगी। विज्ञापन

फोटो-58: शीला राठी ने कहा कि देवीलाल किसानों, मजदूरों और कमेरे वर्ग की बुलंद आवाज थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था सम्मान पेंशन और किसानों की कर्जमाफी जैसी ऐतिहासिक योजनाएं शुरू कीं। उन्होंने कहा कि नूंह की सम्मान दिवस महारैली के बाद प्रदेश की राजनीति में नया अध्याय शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और रैली के बाद इनेलो को नई मजबूती मिलेगी।फोटो-58:

बहादुरगढ़। पूर्व उपप्रधानमंत्री एवं इनेलो संस्थापक स्व. देवीलाल की 113वीं जयंती पर नूंह में आयोजित सम्मान दिवस महारैली में बहादुरगढ़ से भारी संख्या इनेलो कार्यकर्ता शामिल हुए। इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शीला नफे सिंह राठी के नेतृत्व में वाहनों के काफिले के साथ कार्यकर्ता रैली के लिए शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने देवीलाल अमर रहें और इनेलो जिंदाबाद के नारे लगाए। रैली को लेकर युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों में उत्साह नजर आया।