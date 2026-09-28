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बहस से बवाल और फिर गोलियों की बौछार: अमेरिका के डेट्रॉयट के स्ट्रिप क्लब में तीन की मौत; चार घायल

Mon, 28 Sep 2026 01:02 AM IST
प्रशांत तिवारी वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: प्रशांत तिवारी Updated Mon, 28 Sep 2026 01:02 AM IST
सार

अमेरिका के डेट्रॉयट में रविवार सुबह एक आफ्टर-आवर्स स्ट्रिप क्लब में कहासुनी के बाद गोलीबारी हुई, जिसमें तीन लोगों की मौत और चार लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, सभी पीड़ितों की उम्र 20 से 30 साल के बीच है।

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Argument escalates into chaos followed hail of bullets Three dead four injured Detroit strip club in US
अपराध। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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अमेरिका के डेट्रॉयट में रविवार सुबह एक आफ्टर-आवर्स स्ट्रिप क्लब में मामूली कहासुनी के बाद गोलीबारी हो गई। इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, गोलीबारी सुबह करीब 7:21 बजे एक ऐसे इलाके में हुई, जहां बड़ी संख्या में रिहायशी मकान हैं।

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मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों को मिले तीन शव
डेट्रॉयट पुलिस को गोलीबारी की सूचना मिलते ही मौके पर भेजा गया। वहां पुलिस को तीन पुरुष मिले, जिन्हें गोली लगी थी और उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। डेट्रॉयट पुलिस प्रमुख टॉड बेटिसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटना की जानकारी दी। गोलीबारी में घायल चार अन्य लोगों को निजी कारों से आसपास के अस्पतालों में ले जाया गया। इनमें दो पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, घटना में मारे गए और घायल हुए सभी लोगों की उम्र 20 से 30 साल के बीच होने का अनुमान है।
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पहले हुई कहासुनी, फिर चलीं गोलियां
पुलिस प्रमुख टॉड बेटिसन ने बताया कि पहले झगड़ा और कहासुनी हुई। इसके बाद विवाद में शामिल लोगों ने मामला सुलझाने के लिए बंदूक का सहारा लिया। उन्होंने कहा, 'एक लड़ाई हुई, कहासुनी हुई और इसके नतीजे में लोगों ने विवाद को बंदूक की हिंसा के जरिए सुलझाने का फैसला किया।'
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इस पते पर पहले भी पहुंच चुकी है पुलिस
बेटिसन ने बताया कि जिस जगह गोलीबारी हुई, वह डेट्रॉयट पुलिस के लिए कोई नया पता नहीं है। इस साल पुलिस को इस स्थान पर सात बार कॉल मिल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास मामले में कुछ सुराग हैं, लेकिन फिलहाल इससे ज्यादा जानकारी साझा नहीं की जा सकती।
आफ्टर-आवर्स क्लब में हुई वारदात
पुलिस प्रमुख ने घटनास्थल को एक आफ्टर-आवर्स जगह बताया। उन्होंने कहा, 'यह आफ्टर-आवर्स लोकेशन थी। स्ट्रिप क्लब की कल्पना कीजिए, मैं इसे यहीं छोड़ता हूं।' उनके इस बयान से संकेत मिलता है कि यह स्थान सामान्य समय के बाद भी संचालित हो रहा था।


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मेयर ने लोगों से जानकारी देने की अपील की
डेट्रॉयट की मेयर मैरी शेफील्ड ने घटना पर दुख जताते हुए लोगों से पुलिस को जानकारी देने की अपील की। उन्होंने कहा, 'हम जानते हैं कि इस मामले में न्याय दिलाने के लिए और लोगों को सामने आकर बोलने की जरूरत है। यह दिल तोड़ने वाली घटना है और हमारे समुदाय को इस तरह की हिंसा नहीं झेलनी चाहिए।'

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