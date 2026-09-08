कर्मचारियों को नोटिस देने पहुंचे ईओ व एसआई, कर्मचारियों ने किया विरोध

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नोटिस को देखकर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने अपना विरोध शुरू कर दिया और उस पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। इसके बाद दोनों अधिकारी वापस लौट गए। इसके बाद सफाई कर्मचारियों ने नोटिस दिए जाने के विरोध में नगर परिषद कार्यालय से लेकर आंबेडकर चौक तक प्रदर्शन किया। सोमवार को भी नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा व सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगर परिषद झज्जर के सभी सफाई कर्मचारी 33वें दिन भी हड़ताल पर रहे।नगर परिषद सफाई कर्मचारियों के समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ से राजेंद्र जुलाना, रिटायर कर्मचारी संघ से रमेश जाखड़, कैप्टन सतबीर दिलीप रावत, किसान सभा से दिलबाग दलाल, सुमित चिकारा, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन से संदीप पहुंचे। इस अवसर पर इकाई प्रधान शिवम चावरिया ने कहा कि जब तक सरकार कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं करेगी तब तक यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है बल्कि और भी तेज होगा। इसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। उन्होंने मांग की कि 13 मई 2026 में संघ व सरकार के बीच हुए समझौते को लागू किया जाए। इस अवसर पर विकास उज्जैनवाल, गौरव, कृष्ण, सुरेश, बबली, कमलेश, मनीषा, शीतल, रानी, दया, सुषमा, सुमित्रा, सीमा,अंजू, सुरेश, रविंद्र, विक्रम, नवीन मौजूद रहे।