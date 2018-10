दिग्विजय के बयान से कांग्रेस में हलचल, शिवराज बोले- अपने नेता की इज्जत करो  

Kum se kum Congress ke log apne neta ki izzat karein, maine socha nahi tha ki Congress apne neta ki yeh durdasha karegi: Madhya Pradesh CM Chouhan on #DigvijaySingh. Singh on 13 Oct had said, "Mere bhashan dene se toh Congress ke vote kat te hain, isliye main jata nahi." pic.twitter.com/iRaOjfHOOY