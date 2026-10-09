गुभाना में 52 युवाओं ने किया स्वैच्छिक रक्तदान

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एक यूनिट रक्त से जरूरतमंद तीन लोगों की जान बचाई जा सकती है, इसलिए इसे महादान कहा जाता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी नहीं आती। शिविर में रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मंदिर कमेटी सदस्य, लोकहित समिति पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आयोजकों ने सभी रक्तदाताओं का आभार जताया। विज्ञापन



फोटो नंबर 75: रक्तदान शिविर में एक रक्तदाता को बैज लगाते आयोजक।(संवाद) एक यूनिट रक्त से जरूरतमंद तीन लोगों की जान बचाई जा सकती है, इसलिए इसे महादान कहा जाता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी नहीं आती। शिविर में रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मंदिर कमेटी सदस्य, लोकहित समिति पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आयोजकों ने सभी रक्तदाताओं का आभार जताया।फोटो नंबर 75: रक्तदान शिविर में एक रक्तदाता को बैज लगाते आयोजक।(संवाद)

बादली। लोकहित समिति की ओर से गांव गुभाना के मेन बस स्टैंड स्थित बालाजी मंदिर परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया। सुबह से दोपहर 2 बजे तक चले शिविर में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए 52 यूनिट रक्तदान किया। मंदिर कमेटी प्रधान सतीश कुमार और आयोजक नरेश कौशिक ने बताया कि रक्तदान मानवता की सच्ची सेवा है।