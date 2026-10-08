एक्सप्लेनर: शिष्य की मौत, लोग लापता, विराट को पैसे, प्रेमानंद के आश्रम पर कैसे-कैसे आरोप; क्यों बढ़ा विवाद?

कमरे में ग्राइंडर और शरीर पर चोट से क्यों बढ़े सवाल?

मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और कमरे से मिले सामान को लेकर भी सवाल उठे हैं। रिपोर्ट में रसिक दुलारी के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान बताए गए हैं। वहीं, उनके कमरे से एक ग्राइंडर मिलने की बात भी सामने आई।



पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि मौत से पहले उनके साथ क्या हुआ था। मोबाइल फोन और दूसरे डिजिटल सबूतों की भी जांच की गई है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या फोन से कोई चैट या वीडियो डिलीट किया गया था। हालांकि, इन घटनाओं के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस की जांच जारी है।

रसिक दुलारी के परिवार ने क्या कहा?

रसिक दुलारी शरण मूल रूप से मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले थे। उनका मूल नाम दीपक लोधी था। करीब दो साल पहले वह वृंदावन आए और प्रेमानंद महाराज से दीक्षा ली। इसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर रसिक दुलारी शरण रख लिया।



उन्हें बिजली का काम आता था और आश्रम में उन्हें इसी सेवा से जोड़ा गया था। वह दो भाइयों और एक बहन में दूसरे नंबर पर थे। उनकी मां लौंग बाई ने बताया कि उन्होंने करीब दो साल पहले अपने बेटे से आखिरी बार बात की थी। बेटे के गिरने की सूचना मिलने के बाद परिवार वृंदावन पहुंचा था। उनका कहना था कि परिवार पहले भी बेटे से मिलने आया था, लेकिन मुलाकात नहीं होने दी गई थी। परिवार ने इस मामले की जांच को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं और परिवार ने उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।