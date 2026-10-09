नाना पाटेकर: खुद जुटाई थीं जो लकड़ियां उनसे किया गया अंतिम संस्कार, बड़े सितारों में पहुंचे सिर्फ जैकी श्रॉफ

VIDEO | Pune: Actor Nana Patekar cremated with full state honours at his farmhouse in Donje. His son Malhar Patekar says, “…The most important thing is that a person like Nana Sahib never really leaves us. I said this for the past two days as well: a person like Nana Sahib lives on through his work…In Marathi, we call such people ajaramar, meaning immortal. That is one thing. The second thing is that he always had one thought. He used to repeat one line again and again: ‘Let’s get together in the name of humanity and work for the betterment of the world’.” (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2026

मल्हार पाटेकर ने कहा 'नाना साहेब जैसा व्यक्ति कभी हमें छोड़कर नहीं जाता। उनकी उपलब्धियों ने उन्हें अमर बना दिया है। दूसरी बात, उनका हमेशा यह मानना था कि सभी को एकजुट होकर वैश्विक स्तर पर सही रास्ते पर चलना चाहिए। तीसरी बात, भविष्य के बारे में, नाना साहेब जो सोच या विजन छोड़ गए हैं, उसे आगे बढ़ाते हुए ही हम अपने आने वाले जीवन को आकार देंगे। मैंने पिछले दो दिनों में भी यही कहा है कि नाना साहेब जैसा व्यक्ति अपने कार्यों के माध्यम से जीवित रहता है। मराठी में हम ऐसे लोगों को अमर कहते हैं। यह एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि उनके मन में हमेशा एक ही विचार रहता था। वे बार-बार एक ही बात दोहराते थे, 'आइए मानवता के नाम पर एकजुट हों और दुनिया की बेहतरी के लिए काम करें'।