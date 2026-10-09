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नाना पाटेकर: खुद जुटाई थीं जो लकड़ियां उनसे किया गया अंतिम संस्कार, बड़े सितारों में पहुंचे सिर्फ जैकी श्रॉफ

Fri, 09 Oct 2026 08:31 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 09 Oct 2026 08:31 AM IST
सार

Malhar Patekar on Nana Patekar: नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार बीती रात उनकी ही जुटाई हुई लकड़ियों से किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उनके बेटे मल्हार पाटेकर ने बताया कि क्यों नाना को आधी रात में विदाई दी गई?

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Why Nana Patekar Last Rites in night explain son Malhar Patekar last rites were performed by his wood
नाना पाटेकर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार सुबह निधन हो गया। कल देर रात पुणे में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका अंतिम संस्कार उन्हीं लकड़ियों से किया गया जो उन्होंने खुद के अंतिम संस्कार के लिए जीते जी इकट्ठा की थीं। 
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नाना के अंतिम संस्कार के बाद उनके बेटे ने बताया है कि नाना का अंतिम संस्कार आधी रात में क्यों किया गया है। इस खबर में जान कल रात से अब तक की अपडेट...
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मल्हार पाटेकर - फोटो : पीटीआई
नाना के निधन पर क्या बोले मल्हार पाटेकर?
मल्हार पाटेकर ने कहा 'नाना साहेब जैसा व्यक्ति कभी हमें छोड़कर नहीं जाता। उनकी उपलब्धियों ने उन्हें अमर बना दिया है। दूसरी बात, उनका हमेशा यह मानना था कि सभी को एकजुट होकर वैश्विक स्तर पर सही रास्ते पर चलना चाहिए। तीसरी बात, भविष्य के बारे में, नाना साहेब जो सोच या विजन छोड़ गए हैं, उसे आगे बढ़ाते हुए ही हम अपने आने वाले जीवन को आकार देंगे। मैंने पिछले दो दिनों में भी यही कहा है कि नाना साहेब जैसा व्यक्ति अपने कार्यों के माध्यम से जीवित रहता है। मराठी में हम ऐसे लोगों को अमर कहते हैं। यह एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि उनके मन में हमेशा एक ही विचार रहता था। वे बार-बार एक ही बात दोहराते थे, 'आइए मानवता के नाम पर एकजुट हों और दुनिया की बेहतरी के लिए काम करें'।
 
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मल्हार पाटेकर - फोटो : सोशल मीडिया
क्यों देर रात हुआ अंतिम संस्कार?
जब मीडिया ने मल्हार से नाना पाटेकर के दाह संस्कार के समय के बारे में पूछा, तो उन्होंने परिवार के फैसले के बारे में बताया और कहा, 'ऐसा नहीं है कि इतनी रात को क्यों किया, कल क्यों नहीं किया। हमें लगा क्योंकि आज सुबह सुबह ये हादसा हुआ तो पहले ही समय काफी बीत चुका था इसलिए हमने सोचा कि आज ही अंतिम संस्कार करंगे।'
 
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मल्हार को क्या जिम्मेदारी सौंप कर गए नाना?
अपने पिता की सोच और संस्था के काम के बारे में विस्तार से बताते हुए मल्हार ने कहा, 'नाना साहेब जैसे लोग असल में कभी हमें छोड़कर नहीं जाते। वे अपने कामों के जरिए अमर हो जाते हैं। दूसरी बात, उनकी सोच हमेशा एक जैसी रही। वे अक्सर कहते थे, 'आइए इंसानियत के नाते एक साथ आएं और दुनिया की बेहतरी के लिए काम करें।' हमारी संस्था के जरिए पानी के क्षेत्र में पहले से ही काम चल रहा था। कश्मीर में भी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पहल शुरू हो चुकी थी। तीसरी बात, जाने से पहले उन्होंने हर किसी को खास जिम्मेदारियां सौंपी थीं।'

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नाना ने जुटाई थी लकड़ियां - फोटो : एक्स
नाना की जुटाई लकड़ियों से किया गया अंतिम संस्कार
नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार उनकी जुटाई लकड़ियों से किया गया है। यह लकड़ियां उन्होंने जिंदा रहते हुई जुटाई थीं। साल 2013 में नाना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपने अंतिम संस्कार की तैयारी पहले से ही कर रखी है। उन्होंने कहा, 'हमें मालूम है, हमें 12 मन लकड़ी लगने वाली है। यही मेरी फाइनल प्रॉपर्टी है। इसके साथ मैं चला जाऊंगा।'

बड़े सितारों में पहुंचे सिर्फ जैकी
यूं तो नाना के इंडस्ट्री में कई दोस्त थे, पर बीती रात अभिनेता के अंतिम संस्कार में बड़े कलाकारों में सिर्फ जैकी श्रॉफ ही नजर आए। इनके अलावा प्रवीण तरडे, साजिद नाडियाडवाला और अनिल शर्मा जैसी हस्तियां शामिल हुईं। इनके अलावा, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन रूपाली चाकणकर, महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल और भाई जगताप जैसे कई गणमान्य व्यक्ति भी वहां मौजूद थे।

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