फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   1 million people from across the country will gather for the Delhi rally: Rajendra Joon

दिल्ली रैली के देशभर में जुटेंगे 10 लाख लोग : राजेंद्र जून

Sat, 31 Oct 2026 02:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:42 AM IST
विज्ञापन
1 million people from across the country will gather for the Delhi rally: Rajendra Joon
फोटो-53: रैली में भाग लेने के लिए कार्यकर्ताओं को फोन करते पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह जून। स्रो
बहादुरगढ़। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नवंबर को वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से आयोजित रैली में बहादुरगढ़ से भी कार्यकर्ता शामिल होंगे। रैली की तैयारियों को लेकर पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह जून ने शुक्रवार को कार्यकर्ताओं से फोन पर संपर्क कर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की।
विज्ञापन

जून ने दावा किया कि रैली में देशभर से 10 लाख लोग जुटेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के मुद्दे पर आयोजित इस रैली में हरियाणा से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भाग लेंगे।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि बहादुरगढ़ से कार्यकर्ताओं का काफिला सुबह साढ़े नौ बजे टिकरी बॉर्डर स्थित आजाद हिंद ग्राम के सामने एकत्रित होगा। इसके बाद सभी दिल्ली के रामलीला मैदान के लिए रवाना होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

फोटो-53: रैली में भाग लेने के लिए कार्यकर्ताओं को फोन करते पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह जून। स्रोत स्वयं
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed