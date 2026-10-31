दिल्ली रैली के देशभर में जुटेंगे 10 लाख लोग : राजेंद्र जून

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जून ने दावा किया कि रैली में देशभर से 10 लाख लोग जुटेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के मुद्दे पर आयोजित इस रैली में हरियाणा से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भाग लेंगे। विज्ञापन

उन्होंने बताया कि बहादुरगढ़ से कार्यकर्ताओं का काफिला सुबह साढ़े नौ बजे टिकरी बॉर्डर स्थित आजाद हिंद ग्राम के सामने एकत्रित होगा। इसके बाद सभी दिल्ली के रामलीला मैदान के लिए रवाना होंगे। विज्ञापन विज्ञापन

फोटो-53: रैली में भाग लेने के लिए कार्यकर्ताओं को फोन करते पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह जून। स्रोत स्वयं जून ने दावा किया कि रैली में देशभर से 10 लाख लोग जुटेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के मुद्दे पर आयोजित इस रैली में हरियाणा से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भाग लेंगे।उन्होंने बताया कि बहादुरगढ़ से कार्यकर्ताओं का काफिला सुबह साढ़े नौ बजे टिकरी बॉर्डर स्थित आजाद हिंद ग्राम के सामने एकत्रित होगा। इसके बाद सभी दिल्ली के रामलीला मैदान के लिए रवाना होंगे।फोटो-53: रैली में भाग लेने के लिए कार्यकर्ताओं को फोन करते पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह जून। स्रोत स्वयं

बहादुरगढ़। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नवंबर को वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से आयोजित रैली में बहादुरगढ़ से भी कार्यकर्ता शामिल होंगे। रैली की तैयारियों को लेकर पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह जून ने शुक्रवार को कार्यकर्ताओं से फोन पर संपर्क कर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की।