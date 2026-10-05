रायगढ़: वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, तीन भाई गिरफ्तार, चार चोरी की दोपहिया गाड़ियां बरामद

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जिले में लगातार हो रही दोपहिया वाहनों की चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस विभिन्न स्थानों पर वाहनों की सघन जांच कर रही थी। इसी दौरान, घरघोड़ा निवासी सुनील शर्मा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 18 सितंबर की दोपहर उनके मकान के सामने खड़ी टीवीएस जुपिटर स्कूटी चोरी हो गई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने घटनास्थल तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। पुलिस टीम क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी, तभी टीवीएस जुपिटर स्कूटी पर सवार होकर आ रहे तीन संदिग्ध युवकों को पुलिस ने रोककर हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की।पकड़े गए तीनों युवकों की पहचान मिलन दास महंत (30) निवासी ग्राम पुसल्दा थाना छाल, उसके सगे भाई हरिशंकर महंत (24 वर्ष) और उनके चचेरे भाई कन्हैया दास महंत (37 वर्ष) निवासी महंत मोहल्ला डभरा, जिला सक्ती के रूप में हुई। कन्हैया दास वास्तव में मिलन और हरिशंकर के बुआ का लड़का है। पूछताछ में आरोपी मिलन दास ने बताया कि उसका छोटा भाई हरिशंकर मोटरसाइकिल मैकेनिक है, जबकि कन्हैया दास सक्ती क्षेत्र में चालक का काम करता है। वाहनों के कल-पुर्जों की तकनीकी जानकारी होने के कारण तीनों ने मिलकर चोरी के वाहन बेचकर आसान तरीके से पैसे कमाने की योजना बनाई थी। वे चोरी की स्कूटी से दोबारा वाहन चोरी के लिए रेकी कर रहे थे।आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया कि मई, 2026 में उन्होंने छाल थाना क्षेत्र के बरभौना चौक के पास से एक मोटरसाइकिल चोरी की थी। तीन महीने पहले घरघोड़ा के नवापारा चौक में चाबी लगी हालत में खड़ी बुलेट मोटरसाइकिल चोरी की थी। आरोपियों ने यह भी बताया कि दो महीने पहले उन्होंने छाल स्थित बोजिया मस्जिद के पास से एक हीरो स्प्लेंडर प्लस और एक एनएक्सजी मोटरसाइकिल चुराई थी। इसके बाद 18 सितंबर को घरघोड़ा में चाबी लगी टीवीएस जुपिटर स्कूटी चोरी कर ली।पुलिस ने जब आरोपियों से बरामद बुलेट मोटरसाइकिल का विवरण 'सशक्त' मोबाइल एप से जांचा, तो पता चला कि उक्त वाहन की चोरी के संबंध में दुर्ग जिले के सुपेला पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन लाख रुपये कीमत की कुल चार दोपहिया गाड़ियां बरामद कर तीनों को जेल भेज दिया है।