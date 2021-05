फैसला: 18-45 साल तक के लिए छत्तीसगढ़ सरकार बनाएगी टीकाकरण केंद्र, पिछड़े वर्ग के लिए अब यह व्यवस्था

छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के 18 से 45 आयु वर्ग में आने वाले लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए विभिन्न जिलों में टीकाकरण केंद्र स्थापित करने जा रही है। इसके अलावा सरकार ने घोषणा की है कि वह अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल श्रेणियों से संबंधित लोगों को 1/3 अनुपात में टीके उपलब्ध कराएगी। बता दें, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कल यानी शुक्रवार (7 मई) को राज्य सरकार को 18-45 आयु वर्ग के लोगों के लिए तुरंत टीकाकरण शुरू करने का निर्देश दिया था। साथ ही कोर्ट ने 1/3 अनुपात में अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल समूहों के टीकाकरण को जारी रखने की स्वतंत्रता दी थी, जब तक कि सरकार अपनी टीकाकरण नीति को अंतिम रूप नहीं दे देती।

As per Chhattisgarh High Court directive, state government will set vaccination centres in different districts to vaccinate people falling in 18-45 age group and belonging to Antyodaya, BPL & APL categories in 1/3 ratio: Chhattisgarh government