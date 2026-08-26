छत्तीसगढ़: अनुशासनहीनता पर भाजपा की कार्रवाई, प्रदेश महामंत्री दुर्गाशंकर मिश्रा छह साल के लिए निष्कासित

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भाजपा प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कण्डेय ने दुर्गाशंकर मिश्रा के निष्कासन का आधिकारिक आदेश जारी किया है। पत्र में उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने का स्पष्ट दोषी बताया गया है। इसी आधार पर उन्हें आगामी छह वर्षों की अवधि के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किए जाने का उल्लेख है।दुर्गाशंकर मिश्रा भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र में विधायक प्रतिनिधि की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की इस कार्रवाई को पूरे क्षेत्र का बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है।संगठन के इस कड़े निर्णय के बाद पार्टी के भीतर और बाहर लोग अब इस पर नजर बनाए हुए हैं कि संगठन और स्थानीय स्तर पर इस संबंध में आगे क्या नया निर्णय लिया जाता है।