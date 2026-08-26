छत्तीसगढ़: लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष सोनवानी की जेल में बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती; पेसमेकर लगाया

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

चिकित्सकों के अनुसार ब्रेडीकार्डिया की स्थिति के कारण सोनवानी के हृदय की धड़कन सामान्य से काफी धीमी हो गई थी। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाकर एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया। करीब 24 घंटे तक गहन चिकित्सकीय निगरानी में रखने के बाद डॉक्टरों ने संभावित हृदयघात की आशंका को देखते हुए पेसमेकर लगाया। एक सप्ताह से वह अस्पताल में ही हैं।सिंह सोनवानी पर भर्ती प्रक्रिया में भारी अनियमितता बरतने और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने लगभग दो वर्ष पहले सोनवानी को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपने करीबी रिश्तेदारों, कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों के कुल 18 रिश्तेदारों को आयोग के माध्यम से नौकरियां दिलाईं। सीबीआई की पड़ताल में सामने आया कि डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर चयन को प्रभावित करने के लिए कथित तौर पर अवैध लेन-देन किया गया था, जिसके महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं।सीजीपीएससी भर्ती घोटाले में धनशोधन से जुड़े पहलुओं की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। जांच एजेंसियां भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी, अभ्यर्थियों के चयन, पेपर लीक और वित्तीय लेन-देन से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं। फिलहाल सोनवानी का इलाज कार्डियक विशेषज्ञों की देखरेख में चल रहा है।