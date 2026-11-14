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छत्तीसगढ़: धरमजयगढ़ में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव सम्मेलन, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे शामिल

Sat, 14 Nov 2026 06:57 PM IST
अमन कोशले न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Sat, 14 Nov 2026 06:57 PM IST
सार

धरमजयगढ़ में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जनजातीय गौरव सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। दशहरा मैदान में सुबह 10:30 बजे से होने वाले इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होंगे।

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Tribal Pride Conference in Dharamjaigarh on November 15, BJP National President Nitin Naveen to attend
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव सम्मेलन आयोजित होगा। इस सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होंगे। यह आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर दशहरा मैदान में सुबह 10:30 बजे से होगा।
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सम्मेलन में जनजातीय समाज के ऐतिहासिक संघर्ष, सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा। देशभर में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में इस दिवस की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान देना है। इसके माध्यम से जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को राष्ट्रीय स्मृति में स्थान दिया गया। भगवान बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन और शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध जनजातीय समाज को संगठित किया था। उन्होंने उलगुलान का नेतृत्व किया था। उनका संघर्ष आदिवासी स्वाभिमान, अधिकारों और स्वतंत्रता की चेतना का प्रतीक बन गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय नायकों की भूमिका सामने लाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है।
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जनजातीय गौरव दिवस का महत्व
केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। इस पहल का उद्देश्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को राष्ट्रीय स्मृति में स्थान देना है। यह दिवस जनजातीय समाज के ऐतिहासिक संघर्ष और सांस्कृतिक पहचान को रेखांकित करता है। इसका लक्ष्य राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को व्यापक पहचान देना भी है।
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छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति
छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति में बस्तर की गौरवशाली परंपराएं शामिल हैं। सरगुजा की लोककलाएं, पारंपरिक नृत्य-संगीत और लोक उत्सव इसकी विशिष्ट पहचान हैं। प्रकृति से जुड़ी जीवनशैली भी इस संस्कृति का अभिन्न अंग है। जनजातीय गौरव दिवस पर इन समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन पर जोर दिया जाएगा। जनजातीय समाज के ऐतिहासिक योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान देने पर भी विशेष ध्यान रहेगा।
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