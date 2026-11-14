छत्तीसगढ़: 19 लोगों की जान ले चुका कबरा हाथी पकड़ने अभियान तेज, 17 स्कूलों में छुट्टी घोषित

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बिलासपुर से विशेष रूप से बुलाए गए दो वन्यजीव विशेषज्ञ डॉक्टरों का दल हाथी को ट्रैंकुलाइज करने की पूरी तैयारी के साथ मौके पर तैनात है। कबरा हाथी और हाथियों के दल की लगातार आवाजाही को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने उदयपुर क्षेत्र के सायर, कुदर बसवार, सत्तीमुड़ा, कुमडेवा और सुखरीभंडार गांवों में संचालित 17 स्कूलों में सुरक्षा कारणों से छुट्टी घोषित कर दी है।वन विभाग के इस विशेष अभियान के पहले दिन यानी शुक्रवार को कबरा हाथी सायर के घने जंगल से बाहर ही नहीं आया, जिसके कारण उसे पकड़ा नहीं जा सका था। बीती रात सायर के जंगल में कबरा हाथी 17 हाथियों के बड़े दल के पास पहुंच गया। वहां दल के मुख्य नर हाथी के साथ कबरा हाथी का आमना-सामना हुआ और पूरी रात दोनों के बीच भीषण लड़ाई चलती रही। कबरा हाथी ने दल के नर हाथी को लड़ाई में हराकर दल से बाहर खदेड़ दिया और स्वयं उस 17 हाथियों के दल में शामिल हो गया। शनिवार तड़के यह पूरा दल सायर के जंगल से निकलकर कुसुवामुड़ा के जंगल में पहुंच गया। शनिवार सुबह वन विभाग की टीम कुमकी हाथियों के साथ कुसुवामुड़ा जंगल में पहुंची और कुमकी हाथियों को अंदर भेजा गया। अधिकारियों की रणनीति कबरा हाथी के दिखाई देते ही उसे डार्ट के जरिये बेहोश करने की है।हाथी की लगातार हिंसक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए वन अमला पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। बिलासपुर से आए वन्यजीव विशेषज्ञ डॉ. पीके चंदन और डॉ. जयकिशोर जड़िया की टीम हाथी को बेहोश करने के लिए जरूरी दवाइयों के साथ तैयार है। वन विभाग के कर्मचारी ड्रोन कैमरों की मदद से हाथियों के पूरे दल की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से पूरे प्रभावित इलाके की सख्त घेराबंदी की गई है। पूर्व में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) ने कबरा हाथी को केवल रेडियो कॉलर लगाने की प्रशासनिक अनुमति दी थी। हालांकि, बुधवार और गुरुवार को हाथी ने प्रेमनगर तथा उदयपुर क्षेत्र में हमला करके दो महिलाओं को कुचलकर मार डाला और एक महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया। लगातार दो दिन में हुए इन हमलों के बाद विभाग ने हाथी को पकड़कर रेस्क्यू सेंटर भेजने का फैसला किया है।कबरा हाथी की मौजूदगी से उदयपुर क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हाथियों के दल को देखते हुए शिक्षा विभाग ने कुदर बसवार, सायर, सत्तीमुड़ा, कुमडेवा और सुखरीभंडार के कुल 17 स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। वन विभाग ने इलाके में अलर्ट जारी किया है और ग्रामीणों को जंगल की ओर न जाने की सलाह दी है। छह महीनों में 19 मौतों का कारण बने इस कबरा हाथी को सुरक्षित पकड़ने के लिए कुमकी हाथियों को घने जंगल के भीतर भेजा गया है ताकि हाथी के नजर आते ही उसे ट्रैंकुलाइज किया जा सके।