सीजी: राष्ट्रीय मंच पर चमकी छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत, भारत मंडपम में पवेलियन का शुभारंभ

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उद्घाटन के बाद श्रुति सिंह ने पवेलियन में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने स्टार्टअप्स और उद्यमियों द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉलों का भी दौरा किया। रेजिडेंट कमिश्नर ने स्टॉल संचालकों से संवाद कर जानकारी ली। उन्होंने प्रदर्शित उत्पादों, सेवाओं और व्यावसायिक गतिविधियों को समझा। श्रुति सिंह ने विशेष रूप से युवा उद्यमियों के नवाचारों में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने नए व्यावसायिक विचारों और तकनीक आधारित उत्पादों की सराहना की। इस दौरान उद्यमियों के प्रयासों और उनके उत्पादों की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ पवेलियन राज्य की समृद्ध जनजातीय और सांस्कृतिक विरासत की झलक प्रस्तुत करता है। यह हस्तशिल्प, पारंपरिक कला और स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करता है। पवेलियन औद्योगिक उपलब्धियों और उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी दिखाता है।छत्तीसगढ़ पवेलियन में पारंपरिक शिल्प और औद्योगिक क्षमताओं को भी दर्शाया गया है। यह मंच राज्य के कारीगरों और लघु उद्यमियों को अवसर प्रदान कर रहा है। स्टार्टअप्स और उद्योगों को देश-विदेश के खरीदारों से जुड़ने का मौका मिल रहा है। निवेशक और व्यावसायिक प्रतिनिधि भी यहां संपर्क स्थापित कर सकते हैं।भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ की सहभागिता का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसका लक्ष्य राज्य के उत्पादों और उद्यमों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना है। स्थानीय उत्पादों की पहचान बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग की नई संभावनाओं को प्रोत्साहित करना भी अहम है।