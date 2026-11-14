कोरबा: छोटे व्यापारियों के समर्थन में सड़क पर बैठीं महापौर, निगम की गाड़ियां हटवाने के बाद खत्म किया धरना

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बता दें कि दो दिन पहले बुधवार को निगम की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान निगम कर्मियों और दुकानदारों के बीच हाथापाई हो गई थी। इस मामले में पुलिस में शिकायत के बाद दुकानदार के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। घटना के एक दिन बाद ही जिस जगह सड़क किनारे दुकानदार दुकान लगाते थे, वहां निगम ने अपने वाहन खड़े कर दिए थे, जिससे दुकानदारों में आक्रोश था।शनिवार को छठ पूजा के मौके पर छोटे व्यापारी जब व्यवसाय करने पहुंचे तो देखा कि उनकी जगह पर निगम की गाड़ियां खड़ी हैं। इससे उन्हें दुकान लगाने में परेशानी हो रही थी। दुकानदारों ने इसकी शिकायत सीधे महापौर संजू देवी राजपूत से की। शिकायत मिलते ही महापौर तत्काल बुधवारी बाजार पहुंचीं और निगम कर्मचारियों को वाहन हटाने के निर्देश दिए।जब निगम कर्मचारियों ने उनकी बात नहीं मानी तो महापौर वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गईं। महापौर के सड़क पर बैठते ही निगम प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश की। काफी देर तक चले हंगामे के बाद अंततः निगम के वाहनों को वहां से हटाया गया, तब जाकर महापौर ने धरना समाप्त किया।महापौर संजू देवी राजपूत ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यवसाय करने का अधिकार है। त्योहार के समय छोटे व्यापारियों को इस तरह परेशान करना उचित नहीं है। नगर निगम को संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए।वहीं एमआईसी सदस्य और पार्षद लक्ष्मण श्रीवास ने कहा कि निगम को एकरूपता से कार्रवाई करनी चाहिए। सभी व्यापारियों को व्यवसाय के लिए उचित स्थान देना चाहिए, किसी एक वर्ग को निशाना बनाना गलत है। फिलहाल वाहनों के हटने के बाद बाजार में फिर से दुकानें लग गई हैं।