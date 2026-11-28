महादेव ऑनलाइन बेटिंग एप केस में दिल्ली के वकील हिमांशु शेखर उर्फ मोहित को आज शनिवार को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी। उसकी रिमांड शनिवार को खत्म हुई थी। आरोपी हिमांशु पर 15 करोड़ रुपए लेने का आरोप है।

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केंद्रीय जांच एजेंसी उसे आज कोर्ट में पेश कर दोबारा पूछताछ के लिए रिमांड मांग सकती है। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान हिमांशु ईडी के अधिकारियों को सहयोग नहीं कर रहा है। उस पर आरोप है कि उसने महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर से केस को रफा-दफा कराने के लिये 15 करोड़ रुपए मांगे थे। इस मामले में उसने प्रमोटरों को जज और अधिकारियों को मैनेज करने का भरोसा दिलाया था।जांच एजेंसी ने महादेव ऑनलाइन सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को 13 नवंबर को कस्टोडियल रिमांड पर लिया था। उससे 19 नवंबर तक चली पूछताछ के दौरान वकील हिमांशु शेखर का नाम सामने आया। पूछताछ में सौरभ ने खुलासा किया कि उसने अपने खिलाफ दर्ज मामलों को खत्म करवाने के लिए वकील को 15 करोड़ रुपये सौंपे थे। जांच अधिकारियों के अनुसार आरोपी वकील पिछले तीन वर्षों में कई बार दुबई गया था और वहां उसकी मुलाकात सौरभ चंद्राकर से हुई थी। जांच एजेंसी अब इन मुलाकातों और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की पड़ताल कर रही है।जांच में वकील हिमांशु शेखर की भूमिका महत्वपूर्ण पाई गई है। सौरभ चंद्राकर से मिली जानकारी के आधार पर रायपुर जांच एजेंसी ने आरोपी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया था। वकील हिमांशु शेखर 20 नवंबर को दोपहर लगभग 3:03 बजे मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से दुबई भागने की फिराक में था। हवाई अड्डा अधिकारियों ने सर्कुलर के आधार पर उसे रोक लिया और तत्काल रायपुर जांच एजेंसी को सूचना दी। सूचना मिलने पर जांच अधिकारियों ने जरूरी विधिक प्रक्रियाएं पूरी करके 21 नवंबर को तड़के 1:10 बजे वकील को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। जांच टीम आरोपी को मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत में ले गई और उसे रायपुर लाने के लिए दो दिन की ट्रांजिट रिमांड मांगा।विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक सुनील गोंसाल्विस ने तर्क दिया कि आरोपी की वास्तविक हिरासत का समय 21 नवंबर तड़के 1:10 बजे से माना जाए। उन्होंने दलील दी कि हवाई अड्डे से कार्यालय और फिर अदालत तक लाने में लगा समय 24 घंटे की समय-सीमा से बाहर रखा जाना चाहिए।बचाव पक्ष ने इस दलील का विरोध करते हुए अनिवार्य कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया। विशेष पीएमएलए अदालत ने जांच एजेंसी की दलील खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि लुक आउट सर्कुलर के आधार पर 20 नवंबर को दोपहर 3:03 बजे रोके जाने के समय से ही 24 घंटे की समय-सीमा की गणना की जाएगी। अदालत ने अधिकारियों द्वारा 21 नवंबर को दोपहर दो बजे से पहले आरोपी को पेश न करने पर नाराजगी जताई और यात्रा के समय का हवाला खारिज करते हुए ट्रांजिट रिमांड नामंजूर कर वकील की रिहाई का आदेश दे दिया।वित्तीय अभिलेखों की जांच से पता चला है कि हिमांशु से जुड़ी मीडिया कंपनी का राजस्व वर्ष 2022-23 में 52.66 लाख रुपये था, जो वर्ष 2023-24 में अचानक बढ़कर 15.55 करोड़ रुपये हो गया। जांच अधिकारी इस असामान्य आय वृद्धि को सट्टा एप के प्रमोटरों से मिली धनराशि से जोड़कर देख रहे हैं। कंपनी ने वर्ष 2025 में महंगी गाड़ियों के लिए बैंक से ऋण भी लिया। इसके अतिरिक्त आरोपी के बैंक खातों में जमा 22.50 लाख रुपये, 58.50 लाख रुपये और 14.40 लाख रुपये के संदेश भी मिले हैं। आईसीआईसीआई बैंक खाते में 9 नवंबर को 2.08 करोड़ रुपये की जमा राशि पाई गई, जिसके वैध स्रोत की जानकारी जुटाई जा रही है।पूछताछ के दौरान आरोपी ने 3 अक्तूबर, 2023 को दुबई के विला में सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और अन्य सहयोगियों के साथ बैठक करने की बात स्वीकार की है। उसने अपने खाते में आए 40 लाख रुपये और 25 लाख रुपये को अपनी वकालत की फीस बताया है। हालांकि वह 15 करोड़ रुपये की नकद रकम और हवाला के माध्यम से हुए लेन-देन पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। पूर्व में उसे मुंबई हवाई अड्डे पर रोककर गिरफ्तार किया गया था। मुंबई उच्च न्यायालय से कानूनी राहत मिलने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने उसे पुनः गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए रायपुर स्थानांतरित किया है।