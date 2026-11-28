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छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और जनरेशन कंपनी में कुल 38 प्रकार के पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इन 1,501 पदों में द्वितीय श्रेणी के 195 पद तथा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 1,306 पद शामिल हैं। पावर कंपनी प्रबंधन ने भर्ती संबंधी विस्तृत विज्ञापन अपनी आधिकारिक वेबसाइट cspc.co.in पर जारी कर दिया है। भर्ती में तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों प्रकार की श्रेणियां शामिल हैं। इनमें कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता समेत विभिन्न पदों के लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने रुचि दिखाई है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य शर्तों की जानकारी भर्ती विज्ञापन से ले लें।भर्ती प्रक्रिया में डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों को लेकर अभ्यर्थियों के बीच सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। तीनों पावर कंपनियों में डेटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 609 पद खाली हैं, जिनके लिए अब तक लगभग 81 हजार अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। आंकड़ों से स्पष्ट है कि इस पद पर एक सीट के लिए औसतन 133 से अधिक दावेदार मैदान में हैं। यह आंकड़ा राज्य में सरकारी नौकरी पाने की युवाओं की प्रबल इच्छा को दर्शाता है। अन्य पदों पर भी आवेदकों की संख्या लगातार बढ़ रही है।कंपनी प्रबंधन के अनुसार सभी 38 प्रकार के पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर आधारित बहुविकल्पीय परीक्षा (सीबीटी) के माध्यम से होगा। परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर मेरिट सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को अगले चरण में टाइपिंग टेस्ट देना होगा। वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 के पदों के लिए अभ्यर्थियों को अलग से दक्षता परीक्षा देनी होगी। चयन प्रक्रिया से जुड़ी सभी आवश्यक शर्तें और दिशा-निर्देश आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।