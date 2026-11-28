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पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी हिमांशु एनआईटी में पढ़ाई करने के दौरान रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में ही एक किराए का मकान लेकर रहता था। इस दौरान उसकी जान-पहचान स्थानीय नाबालिग छात्रा से हुई थी। आरोप है कि पहचान बढ़ने पर आरोपी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। अपनी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद आरोपी रायपुर शहर छोड़कर दिल्ली चला गया था और वहीं रहने लगा था।समय बीतने के बाद जब पीड़िता को अपने गर्भवती होने का पता चला, तो उसने फोन के जरिये आरोपी को इसकी सूचना दी। छात्रा की बात सुनकर हिमांशु दिल्ली से रायपुर वापस आया। आरोप है कि रायपुर पहुंचने के बाद उसने नाबालिग छात्रा का गर्भपात कराया। जब मामले का पता छात्रा के परिजनों को चला, तो उन्होंने डीडी नगर पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।डीडी नगर थाना पुलिस ने आरोपी हिमांशु के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे इस बात की गहनता से पड़ताल कर रहे हैं कि छात्रा का गर्भपात किस स्थान पर और किस व्यक्ति की सहायता से कराया गया था। इसके साथ ही इस वारदात में मदद करने वाले अन्य संभावित लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।