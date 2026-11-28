रायपुर में नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भपात कराने वाला इंजीनियर गिरफ्तार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Sat, 28 Nov 2026 10:08 AM IST
सार
रायपुर में 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और गर्भपात कराने के आरोप में NIT से पढ़े इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। डीडी नगर पुलिस गर्भपात में मदद करने वालों की भूमिका की जांच कर रही है।
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विस्तार
रायपुर जिले के डीडी नगर थाना पुलिस ने 16 साल की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने और उसका गर्भपात कराने के मामले में एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी राजस्थान के दौसा जिले का निवासी हिमांशु जाटव है, जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है।
पढ़ाई के दौरान हुई थी जान-पहचान
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी हिमांशु एनआईटी में पढ़ाई करने के दौरान रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में ही एक किराए का मकान लेकर रहता था। इस दौरान उसकी जान-पहचान स्थानीय नाबालिग छात्रा से हुई थी। आरोप है कि पहचान बढ़ने पर आरोपी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। अपनी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद आरोपी रायपुर शहर छोड़कर दिल्ली चला गया था और वहीं रहने लगा था।
दिल्ली से लौटकर कराया था गर्भपात
समय बीतने के बाद जब पीड़िता को अपने गर्भवती होने का पता चला, तो उसने फोन के जरिये आरोपी को इसकी सूचना दी। छात्रा की बात सुनकर हिमांशु दिल्ली से रायपुर वापस आया। आरोप है कि रायपुर पहुंचने के बाद उसने नाबालिग छात्रा का गर्भपात कराया। जब मामले का पता छात्रा के परिजनों को चला, तो उन्होंने डीडी नगर पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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पॉक्सो और बीएनएस के तहत कार्रवाई
डीडी नगर थाना पुलिस ने आरोपी हिमांशु के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे इस बात की गहनता से पड़ताल कर रहे हैं कि छात्रा का गर्भपात किस स्थान पर और किस व्यक्ति की सहायता से कराया गया था। इसके साथ ही इस वारदात में मदद करने वाले अन्य संभावित लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
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पढ़ाई के दौरान हुई थी जान-पहचान
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी हिमांशु एनआईटी में पढ़ाई करने के दौरान रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में ही एक किराए का मकान लेकर रहता था। इस दौरान उसकी जान-पहचान स्थानीय नाबालिग छात्रा से हुई थी। आरोप है कि पहचान बढ़ने पर आरोपी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। अपनी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद आरोपी रायपुर शहर छोड़कर दिल्ली चला गया था और वहीं रहने लगा था।
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दिल्ली से लौटकर कराया था गर्भपात
समय बीतने के बाद जब पीड़िता को अपने गर्भवती होने का पता चला, तो उसने फोन के जरिये आरोपी को इसकी सूचना दी। छात्रा की बात सुनकर हिमांशु दिल्ली से रायपुर वापस आया। आरोप है कि रायपुर पहुंचने के बाद उसने नाबालिग छात्रा का गर्भपात कराया। जब मामले का पता छात्रा के परिजनों को चला, तो उन्होंने डीडी नगर पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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पॉक्सो और बीएनएस के तहत कार्रवाई
डीडी नगर थाना पुलिस ने आरोपी हिमांशु के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे इस बात की गहनता से पड़ताल कर रहे हैं कि छात्रा का गर्भपात किस स्थान पर और किस व्यक्ति की सहायता से कराया गया था। इसके साथ ही इस वारदात में मदद करने वाले अन्य संभावित लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।