छत्तीसगढ़: युवक की पिटाई करते पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, एसपी ने की कार्रवाई

देशभर में कोरोना महामारी का प्रकोप फैला हुआ है। ऐसे में तमाम राज्यों ने अपने यहां कोरोना के मामलों को नियंत्रित करने के लिए सख्त लॉकडाउन लागू कर रखा है। छत्तीसगढ़ में भी लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं, राज्य में लगाए गए प्रतिबंधों का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के कंधों पर है। हालांकि, प्रदेश की पुलिस लोगों से सख्ती के नाम पर ज्यादती करती नजर आ रही है। दरअसल, राज्य के सूरजपुर जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर एक युवक पर डंडा बरसाते नजर आ रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया गया।



बता दें, युवक की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब लोग छत्तीसगढ़ पुलिस की काफी आलोचना कर रहे हैं। वहीं, इस मामले में संज्ञान लेते हुए सूरजपुर के पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने कोतवाली थाना प्रभारी बसंत खलखो को लाइन अटैच कर दिया। मालूम हो कि सूरजपुर कोतवाली के थाना प्रभारी बसंत खलखो ने कथित तौर पर कोरोना लॉकडाउन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर एक व्यक्ति की पिटाई की, जिसके बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई।

Chhattisgarh | Surajpur superintendent of police Rajesh Kukreja line attached Incharge of Police Station Kotwali, Basant Khalkho after he was seen (in a viral video) beating a man for allegedly violating #COVID19 lockdown guidelines. pic.twitter.com/vepp1HDwTk