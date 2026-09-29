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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Relief for ration card holders: September food grains will now be available until October 15, 90% rice distrib

राशनकार्डधारियों के लिए राहत: सितंबर का खाद्यान्न अब 15 अक्टूबर तक मिलेगा, 71 लाख को 90% चावल वितरित

Tue, 29 Sep 2026 08:48 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Tue, 29 Sep 2026 08:48 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ में सितंबर 2026 के राशन वितरण की अवधि बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दी गई है। 29 सितंबर तक 71 लाख राशनकार्डधारियों को 90 प्रतिशत चावल बांटा जा चुका है।
 

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Relief for ration card holders: September food grains will now be available until October 15, 90% rice distrib
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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छत्तीसगढ़ में राशनकार्डधारियों के लिए राहत की खबर है। सितंबर 2026 के खाद्यान्न वितरण की अवधि अब 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। बारिश और अन्य कारणों से 30 सितंबर तक सभी राशनकार्डधारियों को राशन वितरित नहीं हो पाने की स्थिति को देखते हुए राज्य शासन ने यह फैसला लिया है।
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खाद्य विभाग के मुताबिक 29 सितंबर 2026 तक राज्य के 71 लाख राशनकार्डधारियों को सितंबर माह का 90 प्रतिशत चावल वितरित किया जा चुका है। शेष राशनकार्डधारियों को भी उचित मूल्य दुकानों के जरिए खाद्यान्न देने की प्रक्रिया जारी है।
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अक्टूबर का राशन 31 अक्टूबर तक मिलेगा
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सितंबर और अक्टूबर 2026 के लिए खाद्यान्न का आबंटन जारी किया जा चुका है। सितंबर का खाद्यान्न प्रदेश की उचित मूल्य दुकानों में भंडारित किया जा चुका है। सितंबर माह का राशन अब 15 अक्टूबर 2026 तक लिया जा सकेगा। वहीं अक्टूबर माह का चावल वितरण 31 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगा।
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सभी जिलों में हो रही निगरानी
खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार राशनकार्डधारियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना राज्य शासन की प्राथमिकता है। सितंबर माह के वितरण की स्थिति की सभी जिलों में नियमित निगरानी की जा रही है। उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न की उपलब्धता, भंडारण और वितरण व्यवस्था की भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि पात्र हितग्राहियों को राशन लेने में किसी तरह की परेशानी न हो।


हितग्राहियों से समय पर राशन लेने की अपील
विभाग ने राशनकार्डधारियों से अपील की है कि जिन लोगों ने अभी तक सितंबर माह का खाद्यान्न नहीं लिया है, वे 15 अक्टूबर की अंतिम तारीख से पहले अपनी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर लें।
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