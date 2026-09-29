छत्तीसगढ़: दिसंबर 2026 नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी तेज,23 अक्टूबर को जारी होगी प्रारंभिक मतदाता सूची

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राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि नगरपालिका आम निर्वाचन के लिए 417 पदों पर निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण किया जाएगा। इनमें भिलाई, भिलाई-चरौदा, रिसाली और बीरगांव नगर निगम के 4 महापौर पद, 13 अध्यक्ष पद और 400 पार्षद पद शामिल हैं। इसके अलावा नगरपालिका उप निर्वाचन के लिए 1 अध्यक्ष और 6 पार्षद पदों की निर्वाचक नामावली भी तैयार की जाएगी।त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए कुल 814 पदों के लिए निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। इसमें जनपद पंचायत सदस्य का 1 पद, सरपंच के 92 पद और पंच के 721 पद शामिल हैं।राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 23 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। इसके बाद मतदाताओं से दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। दावा-आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 नवंबर 2026 को अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जाएगा।आयोग ने निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण प्रक्रिया को त्रुटिरहित, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा कराने की तैयारी की है। इसके लिए प्रदेश के सभी 33 जिलों में एक-एक निर्वाचक नामावली प्रेक्षक, यानी कुल 33 प्रेक्षक नियुक्त किए जाएंगे।राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित अधिकारियों को पुनरीक्षण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कराने और मतदाता सूची को अद्यतन रखने के निर्देश दिए हैं।