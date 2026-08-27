IGKV में एक और पेपर लीक: B.Sc. जेनेटिक्स का पर्चा लीक होने की शिकायत, लिफाफों में मिले छेड़छाड़ के सबूत

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एक और प्रश्नपत्र लीक होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार B.Sc. कृषि के APB-5121 (Fundamentals of Genetics) विषय की 19 अगस्त को हुई परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने की शिकायत के बाद विश्वविद्यालय ने पुलिस जांच की मांग की है। प्रारंभिक जांच में प्रश्नपत्रों के लिफाफों में छेड़छाड़ के संकेत मिलने की बात सामने आई है। विश्वविद्यालय ने संबंधित दस्तावेज तेलीबांधा पुलिस को सौंप दिए हैं।

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विश्वविद्यालय के अनुसार बुधवार को एक राष्ट्रीय हिंदी दैनिक में खबर प्रकाशित होने के बाद मामला सामने आया। अखबार के एक पत्रकार ने संबंधित विषय के कथित लीक प्रश्न और उत्तरों वाली पीडीएफ विश्वविद्यालय के सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी को सोशल मीडिया के जरिए भेजी। इसके बाद विश्वविद्यालय ने मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की। जांच समिति ने कृषि महाविद्यालय में भेजे गए और बाद में विश्वविद्यालय को लौटाए गए प्रश्नपत्रों के लिफाफों का निरीक्षण किया। विश्वविद्यालय के मुताबिक प्रारंभिक जांच में कुछ लिफाफों में छेड़छाड़ के संकेत मिले। इनमें Fundamentals of Genetics का प्रश्नपत्र रखने वाला लिफाफा भी शामिल था।विश्वविद्यालय ने बताया कि छेड़छाड़ के ये संकेत पहले सामने आए एक अन्य प्रश्नपत्र लीक मामले में मिले संकेतों से मिलते-जुलते हैं। हालांकि पूरे मामले की वास्तविक स्थिति पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। विश्वविद्यालय ने अखबार में प्रकाशित खबर की प्रति, कथित लीक प्रश्नों और उत्तरों वाली पीडीएफ, मूल प्रश्नपत्र और जांच समिति की रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। तेलीबांधा पुलिस ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि IGKV में कथित प्रश्नपत्र लीक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इससे पहले B.Sc. कृषि के दो विषयों की परीक्षाएं प्रश्नपत्र लीक होने के आरोप के बाद रद्द की जा चुकी हैं।20 अगस्त को होने वाली द्वितीय वर्ष की एंटोमोलॉजी परीक्षा का प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने की सुबह कथित तौर पर लीक होने की जानकारी सामने आई थी। इस मामले में पुलिस ने 22 अगस्त को दुर्ग जिले के एक निजी कॉलेज के प्रोफेसर और पांच छात्रों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 24 अगस्त को IGKV ने B.Sc. कृषि प्रथम वर्ष की प्लांट पैथोलॉजी परीक्षा, जो 7 अगस्त को आयोजित हुई थी, को भी रद्द कर दिया। पुलिस जांच में इस परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने की पुष्टि होने के बाद विश्वविद्यालय ने यह फैसला लिया था।IGKV में लगातार प्रश्नपत्र लीक के आरोप सामने आने से विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ताजा मामला सामने आने के बाद अब पुलिस जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि प्रश्नपत्र तक अनधिकृत तरीके से पहुंच कैसे बनी और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं। फिलहाल Fundamentals of Genetics प्रश्नपत्र मामले में पुलिस जांच जारी है और जांच के निष्कर्ष के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।