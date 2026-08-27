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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Major administrative reshuffle in Chhattisgarh: 6 State Administrative Service officers shifted

छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: राज्य प्रशासनिक सेवा के छह अधिकारियों के बदले प्रभार

Thu, 27 Aug 2026 07:39 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Thu, 27 Aug 2026 07:39 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के छह अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया है। इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक पद पर तैनात अधिकारी को बदला गया है।

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Major administrative reshuffle in Chhattisgarh: 6 State Administrative Service officers shifted
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के छह अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया है। इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक पद पर तैनात अधिकारी को बदला गया है। राज्य शासन ने सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव डॉ. ऋतु वर्मा को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया है। वे उप सचिव के रूप में अपनी मौजूदा जिम्मेदारी पूर्ववत संभालती रहेंगी।
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आदेश के अनुसार बलौदाबाजार-भाटापारा की अपर कलेक्टर दीप्ति गौते को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक पद की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। अंबिकापुर नगर निगम के आयुक्त देवनारायण कश्यप को अब नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के उप सचिव पद पर नियुक्त किया गया है।
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नारायणपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार अग्रवाल को अंबिकापुर नगर निगम के आयुक्त पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं कोंडागांव के अपर कलेक्टर चित्रकांत चाली ठाकुर को स्थानांतरित करते हुए नारायणपुर जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा, बेमेतरा के अपर कलेक्टर गुड्डू लाल जगत को भी मंत्रालय के श्रम विभाग में उप सचिव के पद पर तैनात किया है।
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