पीएम मोदी के जन्मदिन पर जगमग होगा प्रदेश: रायपुर में जलेंगे 25 लाख दीये, महादेव घाट पर महाआरती, CM होंगे शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर 'सेवा संकल्प अभियान' का शुभारंभ हो रहा है। आज शाम पूरे प्रदेश में 'आशीर्वाद के दीये' जलाए जाएंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 40 लाख और अकेले राजधानी रायपुर में 25 लाख दीये जलाने का लक्ष्य रखा गया है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस एक महीने के अभियान के दौरान प्रदेश भर में करीब 12 अलग-अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

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