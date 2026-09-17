एक खाते से 2.71 करोड़ का खेल: 2000 मोबाइल नंबर खंगाले तो खुला साइबर ठगी का बड़ा राज, तीन आरोपी गिरफ्तार



एक खाते से 2.71 करोड़ रुपए का लेनदेन

मामले का खुलासा तब हुआ जब साइबर अपराध पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की जांच के दौरान एक बैंक खाते में संदिग्ध लेनदेन दिखाई दिए। पड़ताल में यह बैंक खाता दिनेश बंजारे के नाम पर दर्ज मिला। जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि दिनेश बंजारे ने कमीशन के लालच में अपना बैंक खाता, पासबुक, एटीएम कार्ड और मोबाइल सिम कार्ड साइबर ठगों को दिए थे। इस एक खाते से केवल एक वर्ष के भीतर 2 करोड़ 71 लाख 75 हजार 719 रुपये से अधिक की राशि का अवैध लेनदेन किया गया। देश के विभिन्न राज्यों में इस खाते से जुड़ी 56 साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज पाई गईं।

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2000 मोबाइल नंबरों की जांच से मिला सुराग

मामले में पुलिस पहले ही सकरतुंगा निवासी अनिल पटेल, खाताधारक दिनेश बंजारे और उत्तम बाई बंजारे को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इसके बाद पुलिस ने गिरोह के अन्य बदमाशों की पहचान के लिए लगभग 2,000 मोबाइल नंबरों का तकनीकी विश्लेषण किया। सबूतों के आधार पर पुलिस टीम ने 16 सितंबर को दुर्ग के चंद्रखुरी में छापेमारी कर तीन संदिग्धों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे मोबाइल फोन में एपीके फाइल डाउनलोड करवा तथा सर्वर के माध्यम से अवैध लेनदेन कराते थे।

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कार और मोबाइल समेत सामान जब्त

आरोपियों ने अनिल पटेल के साथ मिलकर दिनेश बंजारे के खाते से 2 करोड़ 71 लाख 75 हजार 719 रुपये का लेनदेन कराया और इसके बदले कमीशन लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 6 लाख रुपये मूल्य की कार, 1.50 लाख रुपये के पांच मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और पासबुक जब्त की है। सारंगढ़ थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की है।