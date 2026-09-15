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मिस्टर एटीएम बनाम छोटा रिचार्ज: छत्तीसगढ़ में पीएम आवास पर बहस के बाद भाजपा और कांग्रेस में छिड़ा पोस्टर वार

Tue, 15 Sep 2026 04:04 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Tue, 15 Sep 2026 04:04 PM IST
सार

प्रेस क्लब में मंगलवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा के बीच तीखी बहस के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर नया पोस्टर वार छिड़ गया।

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Mr ATM vs Chota Recharge: BJP and Congress erupt in poster war after debate over PM residence in Chhattisgarh
कांग्रेस और बीजेपी का पोस्टर वार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर प्रेस क्लब में मंगलवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा के बीच तीखी बहस के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर नया पोस्टर वार छिड़ गया। दोनों ही प्रमुख दलों के नेता इंटरनेट मंचों पर एक-दूसरे के खिलाफ तीखे बयानों से हमला कर रहे हैं।
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जनता ने बंद कर दी इनकमिंग
भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी करके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सीधा निशाना साधा। भाजपा ने पहले पोस्टर में लिखा कि तुम्हारी इनकमिंग भी जनता ने बंद कर दी है मिस्टर एटीएम, अगली बार राहुल गांधी को भेजना। इसके अतिरिक्त, भाजपा ने एक और पोस्टर साझा किया, जिसमें आंकड़ों की सटीकता का दावा किया गया। दूसरे पोस्टर में भाजपा ने लिखा कि हवाबाजी का बंटाधार हुआ और सही आंकड़ों के साथ भ्रम का गुब्बारा फूट गया। इन पोस्टरों के जरिये भाजपा ने अपनी सरकार के आंकड़ों को पूरी तरह सही ठहराया और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया।
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केवल रील बनाने के लिए ही ठीक
भाजपा के इस डिजिटल पोस्टर वार का करारा जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सोशल मीडिया मंच का सहारा लिया। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट साझा करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा पर तंज कसा। भूपेश बघेल ने लिखा कि अगली बार किसी समझदार को चर्चा के लिए भेजना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि छोटा रिचार्ज केवल रील बनाने के लिए ही ठीक है। भूपेश बघेल के इस बयान के बाद दोनों राजनीतिक दलों के बीच वाकयुद्ध और अधिक तीव्र हो गया है।
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आंकड़ों पर तीखी बहस
दरअसल, प्रेस क्लब में आयोजित विशेष परिचर्चा में प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण तथा स्वीकृति से संबंधित आंकड़ों को लेकर दोनों नेता आमने-सामने आए थे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कामकाज और नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए थे। दूसरी तरफ, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों की सत्यता पर सवाल खड़े किए थे। इस बहस के समाप्त होने के बाद ही दोनों दलों के बीच सोशल मीडिया पर पोस्टर और तीखे बयानों का सिलसिला आरंभ हुआ।
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