सीजी: पीएम आवास पर विजय शर्मा और भूपेश बघेल की बहस से पहले प्रेस क्लब के बाहर भिड़े बीजेपी-कांग्रेस कार्यकर्ता

#WATCH | Raipur | A verbal altercation occurred between the BJP and Congress workers outside Raipur Press Club today, ahead of the debate between Chhattisgarh Deputy CM Vijay Sharma and former CM Bhupesh Baghel over the issue of allocation of housing facilities in Pradhan Mantri… pic.twitter.com/3rbKmBP7N9 — ANI (@ANI) September 15, 2026

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रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर होने वाली राजनीतिक बहस से पहले ही माहौल गरमा गया। प्रेस क्लब के बाहर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। हालांकि, असली राजनीतिक मुकाबला डिप्टी सीएम विजय शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच होना है। दोनों नेताओं के बीच पिछले कुछ दिनों से पीएम आवास योजना के आंकड़ों को लेकर लगातार बयानबाजी चल रही है। इसी दौरान विजय शर्मा ने भूपेश बघेल को किसी भी मंच पर बहस की चुनौती दी थी।डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है कि मौजूदा सरकार ने सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना को प्राथमिकता दी। उन्होंने दावा किया था कि सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवास बनाने से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर किए गए और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में करीब 11 लाख आवास पूरे किए जा चुके हैं। इसी मुद्दे पर उन्होंने भूपेश बघेल को सार्वजनिक मंच पर बहस की चुनौती दी थी। इसके बाद बघेल ने भी चुनौती स्वीकार कर ली और बहस के लिए समय और स्थान तय करने की बात कही।इसके बाद आज मंगलवार को डिप्टी सीएम विजय शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आमने सामने आएंगे।