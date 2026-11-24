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रायपुर की बड़ी खबरेंः पीआरए और बर्बरीक ग्रुप पर आयकर टीम का छापा; रायपुर में कारोबारी से 1.55 करोड़ की ठगी

अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: Published by: Lalit Kumar Singh Updated Tue, 24 Nov 2026 08:07 PM IST

सार आज रायपुर शहर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें चर्चा में रहीं। इनमें पीआरए और बर्बरीक ग्रुप पर आयकर कार्रवाई, महिला कांग्रेस की 17 जिलों में नई जिलाध्यक्ष नियुक्त,नवजात बच्ची की खरीद-बिक्री का मामला: एक और आरोपी गिरफ्तार, रायपुर में कारोबारी से 1.55 करोड़ की ठगी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने फिर थामा आप का दामन खबर शामिल रहीं।

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