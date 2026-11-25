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छत्तीसगढ़ शासन की ओर से माय सीजी गर्वनमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित इस समारोह में प्रदेशभर के यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स, फिल्ममेकर्स, फोटोग्राफर्स, ब्लॉगर्स, कलाकारों और स्टोरीटेलर्स को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने तथा राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी क्रिएटर्स से संवाद करने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के माध्यम से डिजिटल क्षेत्र में नवाचार करने वाली प्रतिभाओं को पहचान देने के साथ ही प्रदेश में क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।समारोह में 16 मुख्य अवॉर्ड और 46 उपश्रेणियों के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स एवं इन्फ्लुएंसर्स को सम्मानित किया जाएगा। विजेताओं को कुल 10 लाख रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। पुरस्कार श्रेणियों में लाइफस्टाइल, फूड एंड फैशन, कल्चर, हेरिटेज एंड टूरिज्म, क्रिएटिव, कॉमेडी एंड एंटरटेनमेंट तथा ट्राइबल वॉइस सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।समारोह में नेशनल क्रिएटर्स अवॉर्ड के छह विजेता क्रिएटर्स और प्रसिद्ध आरजे शरत विशेष रूप से शामिल होंगे। जाने-माने डिजिटल क्रिएटर राज शमानी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेता क्रिएटर्स के साथ कार्यशालाएं, विशेषज्ञ सत्र और नेटवर्किंग गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। इन सत्रों से प्रदेश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स को कंटेंट निर्माण, नवाचार और डिजिटल क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं को समझने का अवसर मिलेगा।कार्यक्रम में आधुनिक डिजिटल रचनात्मकता के साथ छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता भी देखने को मिलेगी। भजन क्लबिंग के माध्यम से भक्ति और संगीत का अनूठा संगम प्रस्तुत किया जाएगा। बस्तर रैम्प वॉक में बस्तर की पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक पहचान की झलक दिखाई देगी। इसके साथ ही पारंपरिक एवं आदिवासी नृत्यों की रंगारंग प्रस्तुतियां समारोह को विशेष आकर्षण प्रदान करेंगी।आयोजन का उद्देश्य प्रदेश के डिजिटल रचनात्मक समुदाय को व्यापक मंच उपलब्ध कराना और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। आज प्रदेश के युवा मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोककला, संस्कृति, परंपराओं, पर्यटन स्थलों और स्थानीय कहानियों को देश-दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। यह आयोजन ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित करने के साथ उन्हें नए अवसरों से जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल है।