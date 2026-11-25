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छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नवनियुक्त सह प्रभारी हरनाम सिंह और जितेंद्र बघेल आज रायपुर दौरे पर रहेंगे। दोनों सह प्रभारी दोपहर 3 बजे रायपुर आएंगे। एयरपोर्ट से सीधे गांधी मैदान पहुंचेंगे। संविधान रक्षा मार्च के आयोजन स्थल का निरीक्षण करेंगे। दोनों सह प्रभारी 26 नवंबर को होने वाले संविधान रक्षा मार्च कार्यक्रम में शामिल होंगे।छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, कला, पर्यटन और विरासत को डिजिटल माध्यम से राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से राज्य शासन की ओर से 25 नवंबर को रायपुर में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहे इस डिजिटल कंटेंट क्रिएटर सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे होटल बेबीलॉन इंटरनेशनल रायपुर में कार्यक्रम होगा। इस आयोजन का संदेश है- अब हर स्क्रीन पर छाएगा छत्तीसगढ़।एआईसीसी के महासचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर एक बजे अपने रायपुर निवास में पत्रकार वार्ता लेंगे।कार्तिक पूर्णिमा पर नदी-तालाबों में स्नान फलदायी होता है। ऐसे में आज 25 नवंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी महादेवघाट रायपुर में खारून नदी तट पर स्नान के लिये आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग सुबह-सुबह स्नान करने पहुंचे। महादेव घाट का पुन्नी मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक एकता और लोकजीवन की जीवंत अभिव्यक्ति है। यहां पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं आज भी उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा में खारून नदी के तट पर प्रज्ज्वलित दीपों की जगमगाहट, मंदिरों में गूंजते मंत्रोच्चार, भगवान शिव के जयकारे और पारंपरिक मेले की चहल-पहल मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं, जो छत्तीसगढ़ की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को उजागर करता है।