महिला कांग्रेस की 17 जिलों में नई जिलाध्यक्ष नियुक्त: रायपुर में प्रगति, बिलासपुर में प्रीति को जिम्मेदारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Tue, 24 Nov 2026 04:08 PM IST
सार
अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने छत्तीसगढ़ में संगठनात्मक नियुक्तियों की पहली सूची को मंजूरी दी है। इसके तहत 17 जिलों में नई जिलाध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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विस्तार
अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों की पहली सूची को स्वीकृति प्रदान की है। पहली सूची के अंतर्गत प्रदेश के 17 जिलों में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। पार्टी ने इस फेरबदल के माध्यम से राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख जिलों में महिला कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां दी हैं।
रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में नियुक्तियां
रायपुर शहर की जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी प्रगति बाजपेयी को दी गई है, जबकि रायपुर ग्रामीण की कमान बरखा साहू संभालेंगी। बिलासपुर जिले में भी संगठनात्मक ढांचे को मजबूती देते हुए बिलासपुर शहर की जिम्मेदारी प्रीति पटनवार और बिलासपुर ग्रामीण की कमान सीमा पांडे को सौंपी गई है। इसी तरह दुर्ग जिले में पार्टी ने दुर्ग शहर की जिलाध्यक्ष के रूप में प्रेमलता साहू और दुर्ग ग्रामीण की जिलाध्यक्ष के रूप में योगिता चंद्राकर को नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त, रिसाली (भिलाई नगर) में शशि सिन्हा को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सरगुजा और अन्य जिलों की कमान
महिला कांग्रेस ने राज्य के अन्य महत्वपूर्ण जिलों में भी नियुक्तियां पूरी कर ली हैं। सरगुजा जिले में अनीमा केरकेट्टा को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सूरजपुर जिले में सूरजपुर शहर की जिम्मेदारी लिली राजवाड़े और सूरजपुर ग्रामीण की कमान बबीता गुप्ता को सौंपी गई है। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई से आरती महोबिया, गरियाबंद से मंजू ध्रुव तथा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले से ललिता यादव को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर शहर से रूमा चटर्जी, कबीरधाम से अन्नपूर्णा चंद्राकर, रायगढ़ से संगीता गुप्ता और मुंगेली जिले से उर्मिला यादव को महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।
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रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में नियुक्तियां
रायपुर शहर की जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी प्रगति बाजपेयी को दी गई है, जबकि रायपुर ग्रामीण की कमान बरखा साहू संभालेंगी। बिलासपुर जिले में भी संगठनात्मक ढांचे को मजबूती देते हुए बिलासपुर शहर की जिम्मेदारी प्रीति पटनवार और बिलासपुर ग्रामीण की कमान सीमा पांडे को सौंपी गई है। इसी तरह दुर्ग जिले में पार्टी ने दुर्ग शहर की जिलाध्यक्ष के रूप में प्रेमलता साहू और दुर्ग ग्रामीण की जिलाध्यक्ष के रूप में योगिता चंद्राकर को नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त, रिसाली (भिलाई नगर) में शशि सिन्हा को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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सरगुजा और अन्य जिलों की कमान
महिला कांग्रेस ने राज्य के अन्य महत्वपूर्ण जिलों में भी नियुक्तियां पूरी कर ली हैं। सरगुजा जिले में अनीमा केरकेट्टा को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सूरजपुर जिले में सूरजपुर शहर की जिम्मेदारी लिली राजवाड़े और सूरजपुर ग्रामीण की कमान बबीता गुप्ता को सौंपी गई है। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई से आरती महोबिया, गरियाबंद से मंजू ध्रुव तथा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले से ललिता यादव को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर शहर से रूमा चटर्जी, कबीरधाम से अन्नपूर्णा चंद्राकर, रायगढ़ से संगीता गुप्ता और मुंगेली जिले से उर्मिला यादव को महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।
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