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रायपुर शहर की जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी प्रगति बाजपेयी को दी गई है, जबकि रायपुर ग्रामीण की कमान बरखा साहू संभालेंगी। बिलासपुर जिले में भी संगठनात्मक ढांचे को मजबूती देते हुए बिलासपुर शहर की जिम्मेदारी प्रीति पटनवार और बिलासपुर ग्रामीण की कमान सीमा पांडे को सौंपी गई है। इसी तरह दुर्ग जिले में पार्टी ने दुर्ग शहर की जिलाध्यक्ष के रूप में प्रेमलता साहू और दुर्ग ग्रामीण की जिलाध्यक्ष के रूप में योगिता चंद्राकर को नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त, रिसाली (भिलाई नगर) में शशि सिन्हा को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।महिला कांग्रेस ने राज्य के अन्य महत्वपूर्ण जिलों में भी नियुक्तियां पूरी कर ली हैं। सरगुजा जिले में अनीमा केरकेट्टा को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सूरजपुर जिले में सूरजपुर शहर की जिम्मेदारी लिली राजवाड़े और सूरजपुर ग्रामीण की कमान बबीता गुप्ता को सौंपी गई है। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई से आरती महोबिया, गरियाबंद से मंजू ध्रुव तथा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले से ललिता यादव को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर शहर से रूमा चटर्जी, कबीरधाम से अन्नपूर्णा चंद्राकर, रायगढ़ से संगीता गुप्ता और मुंगेली जिले से उर्मिला यादव को महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।