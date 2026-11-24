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इससे पहले आयकर विभाग की टीमों ने पीआरए और बर्बरीक समूह के कारोबारियों तथा उनसे जुड़ी संस्थाओं पर बड़ा तलाशी अभियान चलाया था। अधिकारियों ने देश के चार राज्यों में स्थित कुल 50 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया था। इस व्यापक तलाशी के दौरान आयकर अधिकारियों ने वित्तीय लेन-देन से संबंधित कागजात, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कई महत्वपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड अपने नियंत्रण में लिए थे। अब विभाग की विशेषज्ञ टीम इन सभी कागजातों तथा उपकरणों की बारीकी से जांच कर रही है ताकि कारोबारियों द्वारा की गई वास्तविक आय और उनकी घोषित संपत्ति के बीच की विसंगतियों को चिह्नित किया जा सके।छापेमारी के बाद विभाग ने राजधानी रायपुर स्थित विभिन्न बैंकों के 18 लॉकरों को खुलवाया। लॉकरों की तलाशी के दौरान अधिकारियों को करीब 20 करोड़ रुपये के बहुमूल्य सोने-चांदी के गहने मिले हैं। अधिकारी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन आभूषणों का वास्तविक मालिकाना हक किसके पास है और इनकी खरीदारी किस आय से की गई थी। इसके साथ ही, आभूषणों की खरीद के पक्के बिल, भुगतानों के रिकॉर्ड तथा संबंधित दस्तावेज की भी पड़ताल की जा रही है।आयकर विभाग की टीम अब बरामद आभूषणों की सूची का मिलान समूह के बही-खातों और पिछले आयकर रिटर्न से कर रही है। अधिकारी इस बात की गहन जांच कर रहे हैं कि संबंधित संपत्तियों की जानकारी कर विवरणियों में दी गई थी या नहीं। इसके अलावा आभूषणों की खरीद पर लागू होने वाले सभी कर संबंधी नियमों के अनुपालन की स्थिति भी देखी जा रही है। आयकर विभाग यह सुनिश्चित करने में लगा है कि घोषित संपत्ति और वास्तविक बरामदगी के अंतर को उजागर कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।