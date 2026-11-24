पीआरए और बर्बरीक ग्रुप पर आयकर कार्रवाई: 18 बैंक लॉकरों से 20 करोड़ के आभूषण मिले
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Tue, 24 Nov 2026 03:26 PM IST
सार
पीआरए और बर्बरीक ग्रुप से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई में बड़ी बरामदगी हुई है। चार राज्यों के 50 ठिकानों पर छापेमारी के बाद 18 बैंक लॉकरों की जांच की गई, जहां से करीब 20 करोड़ रुपये के सोने-चांदी और कीमती आभूषण मिले हैं।
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विस्तार
रायपुर में आयकर विभाग ने पीआरए और बर्बरीक ग्रुप के खिलाफ जारी कार्रवाई के तहत रायपुर में 18 बैंक लॉकरों की गहन जांच करके लगभग 20 करोड़ रुपये मूल्य के सोने-चांदी और कीमती आभूषण बरामद किए हैं। इस बड़ी बरामदगी के बाद आयकर विभाग की टीम ने समूह से जुड़े कारोबारियों के वित्तीय रिकॉर्ड, कर भुगतान तथा घोषित आय के स्रोतों की सूक्ष्म जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसी का पूरा फोकस अब बैंक लॉकरों, जब्त वित्तीय दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से प्राप्त डेटा के विश्लेषण पर टिक गया है।
चार राज्यों के 50 ठिकानों पर छापेमारी
इससे पहले आयकर विभाग की टीमों ने पीआरए और बर्बरीक समूह के कारोबारियों तथा उनसे जुड़ी संस्थाओं पर बड़ा तलाशी अभियान चलाया था। अधिकारियों ने देश के चार राज्यों में स्थित कुल 50 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया था। इस व्यापक तलाशी के दौरान आयकर अधिकारियों ने वित्तीय लेन-देन से संबंधित कागजात, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कई महत्वपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड अपने नियंत्रण में लिए थे। अब विभाग की विशेषज्ञ टीम इन सभी कागजातों तथा उपकरणों की बारीकी से जांच कर रही है ताकि कारोबारियों द्वारा की गई वास्तविक आय और उनकी घोषित संपत्ति के बीच की विसंगतियों को चिह्नित किया जा सके।
18 बैंक लॉकरों की जांच में खुलासा
छापेमारी के बाद विभाग ने राजधानी रायपुर स्थित विभिन्न बैंकों के 18 लॉकरों को खुलवाया। लॉकरों की तलाशी के दौरान अधिकारियों को करीब 20 करोड़ रुपये के बहुमूल्य सोने-चांदी के गहने मिले हैं। अधिकारी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन आभूषणों का वास्तविक मालिकाना हक किसके पास है और इनकी खरीदारी किस आय से की गई थी। इसके साथ ही, आभूषणों की खरीद के पक्के बिल, भुगतानों के रिकॉर्ड तथा संबंधित दस्तावेज की भी पड़ताल की जा रही है।
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टैक्स भुगतान और रिकॉर्ड का परीक्षण
आयकर विभाग की टीम अब बरामद आभूषणों की सूची का मिलान समूह के बही-खातों और पिछले आयकर रिटर्न से कर रही है। अधिकारी इस बात की गहन जांच कर रहे हैं कि संबंधित संपत्तियों की जानकारी कर विवरणियों में दी गई थी या नहीं। इसके अलावा आभूषणों की खरीद पर लागू होने वाले सभी कर संबंधी नियमों के अनुपालन की स्थिति भी देखी जा रही है। आयकर विभाग यह सुनिश्चित करने में लगा है कि घोषित संपत्ति और वास्तविक बरामदगी के अंतर को उजागर कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
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चार राज्यों के 50 ठिकानों पर छापेमारी
इससे पहले आयकर विभाग की टीमों ने पीआरए और बर्बरीक समूह के कारोबारियों तथा उनसे जुड़ी संस्थाओं पर बड़ा तलाशी अभियान चलाया था। अधिकारियों ने देश के चार राज्यों में स्थित कुल 50 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया था। इस व्यापक तलाशी के दौरान आयकर अधिकारियों ने वित्तीय लेन-देन से संबंधित कागजात, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कई महत्वपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड अपने नियंत्रण में लिए थे। अब विभाग की विशेषज्ञ टीम इन सभी कागजातों तथा उपकरणों की बारीकी से जांच कर रही है ताकि कारोबारियों द्वारा की गई वास्तविक आय और उनकी घोषित संपत्ति के बीच की विसंगतियों को चिह्नित किया जा सके।
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18 बैंक लॉकरों की जांच में खुलासा
छापेमारी के बाद विभाग ने राजधानी रायपुर स्थित विभिन्न बैंकों के 18 लॉकरों को खुलवाया। लॉकरों की तलाशी के दौरान अधिकारियों को करीब 20 करोड़ रुपये के बहुमूल्य सोने-चांदी के गहने मिले हैं। अधिकारी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन आभूषणों का वास्तविक मालिकाना हक किसके पास है और इनकी खरीदारी किस आय से की गई थी। इसके साथ ही, आभूषणों की खरीद के पक्के बिल, भुगतानों के रिकॉर्ड तथा संबंधित दस्तावेज की भी पड़ताल की जा रही है।
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टैक्स भुगतान और रिकॉर्ड का परीक्षण
आयकर विभाग की टीम अब बरामद आभूषणों की सूची का मिलान समूह के बही-खातों और पिछले आयकर रिटर्न से कर रही है। अधिकारी इस बात की गहन जांच कर रहे हैं कि संबंधित संपत्तियों की जानकारी कर विवरणियों में दी गई थी या नहीं। इसके अलावा आभूषणों की खरीद पर लागू होने वाले सभी कर संबंधी नियमों के अनुपालन की स्थिति भी देखी जा रही है। आयकर विभाग यह सुनिश्चित करने में लगा है कि घोषित संपत्ति और वास्तविक बरामदगी के अंतर को उजागर कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।